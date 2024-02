Vidal-Quadras rompe su silencio tras sobrevivir al atentado terrorista: “Pensé inmediatamente: ha sido el régimen iraní”

Alejo Vidal-Quadras, durante la rueda de prensa. (EFE/Mariscal)

“Disculpad, mi voz aún está muy disfónica. Ya irá mejorando, aunque nunca tuve una voz cristalina”. Esas han sido las primeras palabras del expresidente del PP de Catalunya y cofundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, al reaparecer en una rueda de prensa en la que ha relatado, con licencia para el humor, el atentado terrorista que sufrió el pasado 9 de noviembre. Tras el disparo, “pensé inmediatamente: ha sido el régimen iraní”, ha recordado. Después, ya en la ambulancia, escribió en su móvil la palabra “Irán” y se lo mostró a la Policía.

Vidal-Quadras se ha pronunciado por primera vez este viernes sobre el ataque que sufrió en el barrio Salamanca de Madrid y que investiga la Audiencia Nacional en una causa que está bajo secreto de sumario. Aún con evidentes secuelas del disparo que le atravesó la mandíbula, ha dicho que ha roto su silencio cuando se ha visto “capaz”, para lo que ha necesitado “bastante tiempo” por las lesiones sufridas.

“Los arrestos de la Policía confirman mi tesis: han utilizado a sicarios y criminales profesionales para intentar matarme”. Así de contundente se ha mostrado el político español al pronunciarse sobre la autoría del atentado terrorista. Ha subrayado que el régimen de los ayatolás tiene “un récord de actividad terrorista extraterritorial”, es decir, más allá de sus fronteras, y que le colocó como “enemigo número uno” en su lista negra de enemigos en Occidente, lo que le “inquietó”.

Tampoco olvida que seis días antes del atentado, la televisión del régimen iraní en español se refirió a él como “partidario de la ocupación colonial sionista y del genocidio en Gaza”, unas acusaciones, a su juicio, “delirantes”.

“Hola, señor”

El día 9 de noviembre, jueves, Vidal-Quadras volvía a su casa del barrio madrileño de Salamanca tras andar en el parque del Retiro. Mientras iba caminando por la acera, escuchó “muy cerca” una voz que le decía: “Hola, señor”. “Hice un movimiento de cabeza que hizo que el tiro, que tenía que ser mortal, no lo fuera”, ha relatado el político mientras se señalaba las marcas que le son visibles en ambos lados del rostro. “La detonación sonó como un trueno” y le provocó la perforación del tímpano. Tras comprobar que estaba consciente y no se desmayaba pese a la “abundante” cantidad de sangre que brotaba de su boca, un ciudadano al que estará “agradecido de por vida” evitó que se desangrara.

Mensaje a Teherán

Según ha desvelado, el Ministerio del Interior ha puesto a su disposición un dispositivo de seguridad ante un posible nuevo ataque. Sin embargo, Vidal-Quadras ha querido mandar un mensaje al régimen iraní: “Que me escuchen en Teherán. No han conseguido su objetivo. Pienso continuar este combate a favor de la democracia en Irán, incluso con más motivación, entusiasmo y dedicación de la que he tenido hasta ahora, que ha sido mucha”. Asimismo, ha pedido a la Unión Europea -fue vicepresidente del Parlamento Europeo durante 15 años- que adopte “una posición firme” ante el régimen de los ayatolás.