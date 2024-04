El ‘instagramer’ que pone cara a los carteristas consigue sacarles de quicio: “Con nosotros debe actuar la policía, tú no eres nadie”

Imagen de uno de los vídeos de Patrulla Madrid, publicado en Tiktok.

En el último año se han creado en Madrid patrullas ciudadanas para luchar contra los carteristas. Se hacen llamar Patrulla Madrid y se definen como los defensores de los ciudadanos que luchan contra los robos callejeros. Esta iniciativa surgió en Milán, la acogió también Barcelona, y ahora en Madrid, tras unos meses operando, están consiguiendo sacar de quicio a los ladrones. La cuenta de Instagram Patrulla Madrid (patrullamadrid) publicó su primer vídeo en agosto de 2023 y ya tiene más de 97.000 seguidores.

También están en Tiktok, donde todavía no han conseguido tanta popularidad pero algunos de sus vídeos ya rozan los dos millones de reproducciones. Y en el último publicado se ve como ya ha sacado de quicio a los carteristas. “Con nosotros debe actuar la Policía, no tú. Tú no eres nadie, solo un ciudadano”, le dicen. “Ya hay policía, no tienes que andar tú detrás”, insisten.

Detrás de esta cuenta está Daniel Álvarez, vigilante de seguridad y portavoz de la patrulla ciudadana de Madrid, al que después de tantos meses ya conocen los propios carteristas. Y es que los sigue, los graba y en mitad de la calle advierte a los ciudadanos de que tengan cuidado con ellos, señalándoles y dejándoles en evidencia. “¿Cuánto dinero llevas robado hoy?”, pregunta a una de ellas. “No te acerques a mí”, le responde.

#ComunidadAlerta #JuntosSomosMásFuertes ♬ sonido original - PatrullaMadrid @parrullamadrid 🚨 ¡Alerta en Madrid! 🚨 Los carteristas están al borde de un ataque de nervios 😰💼. Gracias a la vigilancia ciudadana y la difusión en redes sociales, cada día se les hace más difícil actuar impunemente en nuestras calles 📸👀. En este video, descubre cómo la comunidad está poniendo en jaque a estos delincuentes, haciendo de Madrid un lugar más seguro para todos. ¡No te lo pierdas! 🎥✊ #MadridSeguro

Uno de los principales problemas es que lo que se consigue con esta acción no es acabar con este tipo de delincuencia, sino que se traslada a otro lugar. Los carteristas se sienten acorralados, pero no dejan de delinquir. “Es muy difícil acabar con ellos porque no dejan de ser una mafia organizada, pero la hora que les tienes sin robar es una hora sin hacer daño al pueblo”, aseguró Álvarez en una entrevista en Espejo Público, en la que explicó que este proyecto que ha iniciado es sin ánimo de lucro. Es así porque, aunque tienen la posibilidad de recibir dinero, cuenta que si lo hiciera se perderían las verdaderas intenciones, que es ayudar a la ciudadanía.

La policía y las patrullas ciudadanas

El agente Serafín Giraldo, portavoz de la asociación policial H50, criticó en Antena 3 que estas actividades “entorpecían” la labor policial. Las patrullas, a su juicio, ahuyentan a los carteristas, provocando que éstos escapen de la policía y se libren de las consecuencias legales de sus actos. “El carterismo es un problema, pero las patrullas ciudadanas no son la solución”, sentenció Giraldo.

Los propios delincuentes aparecen en los vídeos que comparte en las redes Patrulla Madrid. En las publicaciones se ve como entre los algunos carteristas temen ser grabados y tratan de ocultarse, mientras que otros directamente sonríen a la cámara o le hacen muecas. Incluso los propios delincuentes gritan “¡policía, policía!” ante las persecuciones.