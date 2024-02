Los mejores filmes de Netflix España para ver en cualquier momento

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

A continuación las películas más vistas en Netflix España

1. El abismo de Kiruna

Frigga intenta equilibrar su arriesgado trabajo como directora de seguridad en la mina Kiirunavaara con su vida familiar, su nuevo amor y su ex, que no quiere dejarlo ir. Pero cuando de repente el suelo empieza a temblar bajo sus pies, el enigma de la vida deja de importar y comienza la lucha por no ser arrastrado al abismo.

2. La caza (The Hunt)

Doce extraños se despiertan en el claro de un bosque con muchas preguntas sin respuesta. ¿Dónde están? ¿Cómo llegaron allí? ¿Y por qué o con qué propósito están ahí? La respuesta a todas esas preguntas es: La caza, un juego macabro ideado por miembros de las élites globales, que se reúnen en un punto remoto o una casa para cazar humanos por diversión. Ellos son las presas; el resto, los cazadores. Pero todo está a punto de cambiar cuando Crystal (Betty Gilpin), una de las jóvenes que se encuentra entre los "cazados", le da la vuelta al juego y empieza a inclinar la balanza a su favor. Uno a uno, comienza a deshacerse de los miembros de la élite que pretende darles caza, con la intención de llegar hasta la misteriosa mujer (Hilary Swank) que mueve los hilos de todo aquello.

3. Einstein y la bomba

¿Qué pasó cuando Einstein huyó de la Alemania nazi? Este docudrama usa imágenes de archivo y sus propias palabras para sumergirse en la mente de un genio atormentado.

4. Players

Un equipo profesional de esports de League of Legends persigue su primer campeonato después de años de situaciones difíciles y angustias. Para ganarlo todo, necesitarán que su prodigio, un novato de 17 años y su veterano de 27 años dejen sus egos a un lado y trabajen juntos.

5. Kill Me If You Dare

La suspicacia hace mella en una pareja abrumada por los problemas económicos. Pero cuando les toca la lotería, deciden seguir juntos.. hasta que la muerte los separe.

6. Gru 3. Mi villano favorito

A Gru lo han despedido. Se ha quedado sin trabajo porque ha dejado escapar al supervillano Balthazar Bratt, estrella infantil de los años 80 que con la llegada de la pubertad lo perdió todo y ha estado creando el caos en todo el planeta. Además, Gru va a conocer a su hermano gemelo Dru y tendrá que decidir si está listo para continuar la tradición familiar de dedicarse al crimen y unirse al para llevar a cabo un último golpe. Aunque ha dejado esa vida atrás ¿volverá a convertirse Gru en un villano?

7. Ceniza

La vida de una rica mujer casada cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita y una fantasía embriagadora da paso a un peligroso romance.

8. Los Minions

La historia de Los Minions se remonta al principio de los tiempos. Empezaron siendo organismos amarillos unicelulares que evolucionaron a través del tiempo, poniéndose siempre al servicio de los amos más despreciables. Ante su incapacidad para mantener a esos amos desde el T. Rex a Napoleón, los Minions acaban encontrándose solos y caen en una profunda depresión. Sin embargo, uno de ellos, llamado Kevin, tiene un plan. Acompañado por el rebelde Stuart y el adorable Bob, emprende un emocionante viaje para conseguir una jefa a quien servir, la terrible Scarlet Overkill. Pasarán de la helada Antártida, a la ciudad de Nueva York en los años sesenta, para acabar en el Londres de la misma época, donde deberán enfrentarse al mayor reto hasta la fecha: salvar a la raza Minion de la aniquilación.

9. La sociedad de la nieve

El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes.

10. Amor, acoso, asesinato

Un mecánico que prueba el mundo de las aplicaciones de citas por primera vez conoce a una mujer que lleva su obsesión romántica al límite.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.