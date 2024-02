La crítica de la prima de Iker Casillas a los futbolistas: “Te tratan como si fueras un chuletón de buey”

Alba Casillas en un nuevo vídeo posteado en su canal de MTMAD (Mediaset)

Alba Casillas ha vuelto a situarse en el centro de los focos tras publicar un vídeo en su canal de MTMAD en el que arremete contra los jugadores de fútbol. La prima de Iker Casillas debutó en los medios de comunicación como tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa en 2015 y, recientemente, formó parte de la séptima edición de La isla de las tentaciones, que aún se encuentra emitiéndose.

La influencer no ha tenido ningún tipo de reparos a la hora de hablar abiertamente de los futbolistas y, además, ha aclarado con cuántos de ellos ha estado realmente vinculada. Dada su trascendencia mediática por su vínculo familiar con el portero del Real Madrid, en más de una ocasión la han relacionado con algún futbolista.

“La gente se piensa que yo me he triscado a medio equipo de fútbol del Real Madrid”, ha comenzado a decir en su canal, llamado Fuera de mis casillas, donde suele hablar de su vida personal. “La verdad es que a mi los futbolistas me aportan lo mismo que una pelota. Me dan exactamente igual. Pude haber hecho mil mierdas, pero la verdad es que toda esa gente me apestan”, ha asegurado, poco antes de arremeter contra ellos.

Alba Casilla y su pareja, Rober (Mediaset)

Acto seguido, Alba Casillas ha criticado a los futbolistas y, a su vez, ha dejado entrever que esa es la razón por la que no tiene ningún tipo de cercanía con ellos. “Te tratan como si fueras un chuletón de buey y, cariño, yo no soy un buey. Te quieren para lo que te quieren y para luego contárselo a sus amigos”, ha afirmado.

La prima de Casillas también ha admitido que no se enamora fácilmente y que le resulta complicado encontrar a alguien con quien tener química y afinidad, pues “casi todos los chicos” que le contactan a través de redes sociales “tienen mujer e hijos”. “Me han puesto los cuernos en casi todas mis relaciones. Soy muy desconfiada, no me creo nada de nadie. Prefiero estar con el panadero de mi pueblo, que con un chico que sea un florero”, ha dicho, reconociendo que sí ha estado con algún que otro famoso.

Su relación con Jesús Castro

Desde que dio su salto a la pequeña pantalla, la de Ávila ha demostrado tener personalidad y, además, desparpajo frente a las cámaras. No obstante, su nombre acaparó todos los focos por su relación con Jesús Castro, con quien rompió en septiembre de 2021. De acuerdo con las explicaciones que dio en aquel entonces, no hubo terceras personas en su ruptura, sino que todo se debió al hecho de llevar un noviazgo a distancia y al carácter fuerte de ambos.

Un pasado que también ha revivido en su nuevo vídeo, pues ha confesado que él siempre le ha respetado. ““Se acabó porque somos muy distintos. La verdad es que yo soy una persona muy activa, y Jesús, pues es una persona muy de casa, muy tranquilo, vaguete...”, ha dicho, asegurando que fue ella quien puso fin a su historia de amor. Tras esta ruptura, la joven empezó una nueva y fugaz etapa en La isla de las tentaciones, junto a su actual pareja, Rober.