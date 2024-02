Alonso, más discreto pero optimista tras el segundo día de test: “Es un paso adelante en comparación con el año pasado”

Alonso, en rueda de prensa en Baréin (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Fernando Alonso mantuvo un perfil más bajo este jueves, en una segunda jornada de los test oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en la que rodó menos y que debió terminar antes, en lo que respecta a la sesión matinal, por una tapa de alcantarilla suelta. Con el Ferrari de Charles Leclerc liderando el primer tramo de rodaje (1:31.750 como mejor tiempo), el bicampeón del mundo español colocó su Aston Martin quinto, a más de un segundo de distancia del monegasco (1:33.053) y mostrando un cambio de alerón trasero en su nuevo monoplaza.

Tras dar 77 vueltas al circuito de Baréin en el primer día de probaturas, Alonso tuvo que conformarse con apenas 31 durante el segundo, sin que quede totalmente claro dónde pueden estar los verdes cuando la competición sí sea un hecho en Sakhir. Al menos, que Leclerc se quedase a seis décimas del registro con el que Max Verstappen lideró la acción el miercóles aporta algo de esperanza a la idea preconcebida, y que a día de hoy parece acertada, de que Red Bull seguirá dominando el Mundial.

El propio Leclerc dio por terminado el rodaje matutino, ya que fue él quien tuvo el percance con el sumidero que llevó a decir adiós a los coches 37 minutos antes de lo previsto. El SF-24 sigue dejando buenas sensaciones, tal y como ratificó Carlos Sainz por la tarde. En cuanto a Alonso, no paró de hacer reglajes y comprobaciones de todo tipo, quedándose con ganas de más. “Nuestro programa está en cambio constante según el tiempo disponible, porque no es fácil de entender que tengamos tan poco tiempo para entrenar antes de un campeonato. Es como si en el fútbol o el tenis cambias la pelota, la raqueta, y los deportistas no lo pueden probar. Es el deporte más sofisticado, parece un poco ridículo”, llegó a reconocer, en declaraciones recogidas por AS, tras aparcar su bólido.

Alonso este jueves en Sakhir (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Creo que con dos coches por equipo, sería suficiente con tres o cuatro días de test, que es lo mínimo para un deporte profesional”, añadió al periódico deportivo español. A pesar de que el rendimiento empeoró si tenemos en cuenta lo conseguido hace unas horas (tercero mientras pudo rodar, octavo en el global), Alonso tiene buenas expectativas de cara al arranque del curso. Todavía le queda el viernes, en horario vespertino, para seguir haciéndose al AMR24.

“Hay que soñar en grande sin dejar de ser realista”

“Es complicado, pero las condiciones de los últimos dos días, especialmente por el viento, han sido difíciles para todos. Es un paso adelante en comparación con el año pasado. Aprendimos mucho en la segunda parte del año, lo implementamos en este coche, pero dar un paso adelante es más que la posición. Sólo vamos hacia la primera carrera de una temporada muy larga. Tenemos que seguir trabajando, pero McLaren ya demostró el año pasado que no importa cómo inicies la temporada, porque con estos coches todo puede cambiar muy rápido. Una nueva temporada siempre trae sensaciones, descubres cómo se comporta el coche y lo competitivo que serás. Es difícil recuperar un déficit si no empiezas con buen pie”, advirtió Alonso.

Ya que se refirió a su exequipo, lo cierto es que los de Woking siguen manteniéndose en la parte alta de la tabla, con Piastri concluyendo segundo en la matinal (1:32.328). Sorprendió que Williams, tras un accidentado debut, metió en tercer lugar a Sargeant (1:32.578). Por delante de Checo Pérez, que fue cuarto, y de Hamilton, sexto para confirmar que Mercedes es especialista en esconderse, cuando le conviene, en los entrenamientos.

Alonso este miércoles en los test (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Hay que soñar en grande sin dejar de ser realista. La competición es fuerte, pero cuando Red Bull vino a la F1 nunca pensamos que una compañía de bebidas llegaría a ser el mejor equipo. Llevó tiempo, pero puedes llegar a ese punto. Lawrence (Stroll, dueño de la escudería) tiene esa misión e intentamos ayudarle para acortar el camino”, comentó también Alonso. Cada vez queda menos para que el 2024 competitivo arranque y veamos si realmente puede ir a más con Aston Martin.