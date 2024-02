“Evitamos suicidios y avisamos cuando hay reyertas”: los maquinistas de Metro de Madrid critican los nuevos trenes sin conductor

La presidenta Ayuso, en las obras de ampliación de la Línea 3 de Metro

Metro de Madrid tendrá trenes sin conductor. Lo anunció este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a las obras de ampliación de la Línea 3. El objetivo es que antes de que llegue el año 2030 los convoyes que circulan por las Líneas 6 y 8 se muevan por un sistema automatizado, algo que ya funciona en otros suburbanos del mundo. “No serán las mejores líneas en cuanto a servicio y atención a los viajeros”, señala con contundencia Jose Luis Cejudo, secretario general del Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid (SCMM).

El sindicato se reunió este miércoles con el consejero delegado de Metro para tratar este asunto, aunque Cejudo reconoce que no obtuvieron muchas respuestas a las preguntas que plantearon a la cita. “Lo único que nos dijeron es que no se va a destruir empleo, pero Metro se encamina a un nuevo modelo de negocio que necesita menos personal”. Actualmente hay 1.783 maquinistas, cuando hace tres años había 2.129. Es verdad que la oferta de empleo público para 2024 prevé la incorporación de 150 nuevos maquinistas, que no servirán para cubrir jubilaciones y promociones internas.

Si ahora dos líneas, una tan importante como la 6 (la más usada con 110 millones de usuarios en 2023, una media en día laborable de 618.000) y la 8 (que conecta con el aeropuerto de Barajas) van a funcionar sin conductores, desde SCMM se hacen muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con los compañeros que prestan servicios en estas líneas?, ¿serán recolocados en otras?, ¿qué va a pasar con el importante papel que juegan los maquinistas en la prestación del servicio? “Lo que está claro es que va a haber un deterioro del mismo. No estamos acostumbrando a echar nosotros mismos la gasolina, a ir a un supermercado y pagar directamente en cajas sin personal, a llamar a un servicio de atención telefónica y que te atienda una grabación. La tecnología es importante, pero no tiene algo: el valor humano”, destaca Cejudo.

“Los maquinistas evitan suicidios, avisan cuando hay reyertas o accidentes en vías y andenes. Se va a estropear la calidad de la atención y la información que reciben los viajeros”, sentencian desde SCMM. Todavía hay muchas dudas por resolver. La conducción automatizada conllevará una inversión importante, no solo en trenes. Como ya ocurre en otras ciudades cuyos Metros cuentan con este sistema automatizado de conducción (los ejemplos de Londres, París, Budapest o Estambul), habrá que instalar puertas y panales separadores entre los andenes y las vías.

Desde la Consejería de Transportes defienden que la automatización de la conducción aporta muchos beneficios. Por ejemplo, aseguran que logrará multiplicar por cinco la regularidad de los desplazamientos. Además, también ahorrará energía, “al realizar una aceleración y conducción más homogénea”, y facilitará una respuesta rápida a los picos de demanda. También “rebajará los tiempos de espera en andén e incrementará la capacidad de pasajeros por hora”. En Barcelona, por ejemplo, el 25% de los trenes de su red de Metro ya funcionan sin conductor. Los convoyes se controlan y programan desde un Centro de Control. En las estaciones, la entrada y salida del pasaje se hace a través de las puertas de andén, sincronizadas con las de los trenes. En Hamburgo (Alemania), el primer tren totalmente automatizado empezó a funcionar en 2021. No obstante, tiene un operario siempre dentro cuando haya pasajeros para garantizar la seguridad ante cualquier tipo de fallo técnico.

Más coste

Para llevar a cabo este plan, el Sindicato de Maquinistas asegura que la empresa tiene previsto llevar a cabo la compra de 80 trenes con un total de 480 coches automáticos GoA4 con el fin de ser operados sin maquinista, aunque inicialmente estos trenes llevarán una cabina que, con el tiempo, será desmontada con la destrucción del puesto de trabajo correspondiente. Esta operación tiene un precio que rondará los 912 millones de euros, con un coste de 1,9 millones de euros por coche. “Y es en este punto donde el derroche se hace patente, ya que esto supondría un precio de 350.000 mil euros más por coche, es decir, alrededor 168 millones de euros extras sobre el precio de trenes habituales”, explican desde el SCMM.

En principio, los trenes incorporarán una cabina de maquinista, una cabina que se podrá eliminar para que el convoy circule automáticamente. “¿Quién se responsabilizará cuando el automatismo no tome una decisión acertada, cuando los usuarios se bajen a las vías o cuando existan situaciones conflictivas que el maquinista vive a diario?”, insisten desde el sindicato. La presidenta Ayuso descartó el martes que este nuevo sistema vaya a producir recortes en las plantillas del suburbano. “Todos los trabajadores van a ser indispensables para llevar a cabo esta modernización y serán formados para este fin”, señaló.