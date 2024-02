Alcaraz tranquiliza sobre su lesión: “Los fisios me han dicho que no es serio”

El tenista español Carlos Alcaraz sufrió una lesión en su tobillo derecho (EFE/Antonio Lacerda)

Carlos Alcaraz afrontaba la gira sudamericana de tierra batida con el objetivo de recuperar confianza y sumar victorias. Comenzó en el Abierto de Argentina, al que llegaba como campeón de la anterior edición, pero cayó en las semifinales ante Nicolás Jarry. Tampoco tuvo suerte en el torneo de Río. El español tuvo que abandonar el partido de su debut ante Thiago Monteiro en el segundo punto, tan solo con unos minutos sobre la pista, debido a una torcedura de tobillo.

A los pocos minutos de comenzar el encuentro, Carlitos se quedaba tendido sobre la tierra batida antes siquiera de que pudiera golpear la pelota que le mandaba su rival. El brasileño pronto se dio cuenta de que la torcedura podía apuntar más gravedad de la que le gustaría a cualquier tenista e inmediatamente se ha dirigido a comprobar cómo se encontraba el murciano, al igual que el juez de silla, quien ha anunciado que Alcaraz necesitaba de la asistencia de los servicios médicos. Cojeando, Carlitos se ha dirigido a su banquillo para que los sanitarios pudieran valorar la gravedad de la situación.

Con cara seria y sin desviar la mirada de su pie, al español parecía pasársele por la cabeza todo tipo de pensamientos, aunque solo uno con especial relevancia: que la lesión no fuera de gravedad, pues la semana que viene tiene el torneo de exhibición en Las Vegas. Al quitarse la zapatilla y el calcetín, las cámaras han captado la inflamación que ya evidenciaba el tobillo de Alcaraz. Con la toalla el español se tapaba la cara, antes de tener que abandonar el torneo de Río y decir adiós a la posibilidad de hacerse con el primer título de la temporada.

Feel better soon and come back stronger 🫶@carlosalcaraz retires in Rio while facing Thiago Monteiro. @RioOpenOficial | #RioOpen10Anos pic.twitter.com/sYBDAGqLYq — ATP Tour (@atptour) February 21, 2024

“Decidí retirarme por precaución”

Una hora más tarde de haberse retirado, el español concedió una rueda de prensa para hablar de cómo se encontraba, la gravedad de su lesión, y sobre todo, cómo se encontraba el propio Carlitos anímicamente, pues se lesionaba a una semana de la exhibición en Las Vegas junto a Rafa Nadal. “Intenté volver al partido para ver si podía jugar o no. Hablé con el fisio y decidimos que podía intentar jugar para ver si mejoraba. No fue así. El dolor persistía y decidí retirarme por precaución”, comenzó diciendo.

“Los fisios me han dicho que no es serio. Sentí mucho dolor cuando me caí. No es culpa de la pista, solo fue en el cambio de dirección. Estas cosas pueden ocurrir. No soy el primero al que le pasa algo así, muchos otros jugadores han pasado por esto”, reflexionó el español restándole importancia a factores externos como la pista.

«Los fisios me han dicho que no parece una lesión importante»



Las esperanzadoras palabras de Carlos Alcaraz tras retirarse de Río. pic.twitter.com/4LqUVFmAs4 — Germán R. Abril (@gerebit0) February 21, 2024

En once días la exhibición junto a Nadal, y en algo más de quince días su debut en Indian Wells. Cualquier lesión pondría en peligro el primer Masters 1.000 de la temporada, del que, además, es vigente campeón: “Ahora mismo me duele al andar. Iré con calma. Intentaré descansar hoy y mañana me haré pruebas”. Alcaraz aseguró que va a hacer todo lo posible para poder estar en Las Vegas y en California en las próximas semanas: “Espero estar listo y voy a trabajar para estar listo, pero no lo voy a saber hasta saber el resultado de las pruebas”.