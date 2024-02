Alcaraz, fuera del Top 10 en lo que va de 2024: Sinner, primero en la carrera a Turín, le saca 2.000 puntos

Carlos Alcaraz en rueda de prensa (EFE/Luciano González)

Carlos Alcaraz está empezando a tomar conciencia de que en estos momentos quizá no deba fijarse tanto en Novak Djokovic, sino en su más inmediato perseguidor en el ranking: Jannik Sinner. “Sí que noto su aliento. Creo que le saco 1.000 puntos todavía, pero para Jannik eso no es nada. Tengo que estar al pie del cañón todo lo que pueda para intentar que no me alcance y recuperar el número uno”, admitía en una entrevista a MARCA, antes de un torneo de Río en el que, por lesión nada más debutar, vuelve a perder puntos. Tantos, en el global, como para no estar entre las diez raquetas más pujantes de lo que va de 2024.

Alcaraz sí que sumó en el Abierto de Australia. En concreto, 400 puntos, al llegar hasta cuartos de final. Como no fue de la partida en el primer Grand Slam del curso en 2023 (lesionado), no tenía nada que perder en Melbourne. Pero sí en Buenos Aires y Río, donde defendía título, por un lado, y final, por otro. Un año después, la presente gira sudamericana no ha sido ni de lejos tan satisfactoria como la pasada: semifinales en tierras bonaerenses (100 puntos) y un cero, debido a su retirada en primera ronda, en territorio brasileño. Lo cual le lleva a perder 300 puntos en la tabla desde este lunes.

Así pues, Sinner va a quedarse a apenas 535 puntos de arrebatarle el número dos del mundo a Alcaraz. Una empresa para nada descabellada si el italiano mantiene una progresión tan intachable como la que viene mostrando, que le lleva a ser el tenista más en forma de la actualidad. Su excepcional concurso contrasta con las dudas que el español arrastra desde Wimbledon, que no ha acabado de quitarse de encima en todos estos meses. Tanto es así que únicamente ha llegado a una final, la de Cincinnati, una vez conquistado el segundo grande de su trayectoria.

Sinner, 2.000 puntos por encima de Alcaraz en la Race

La incertidumbre en la que se mueve Alcaraz recientemente y la perfección de la que Sinner no se ha bajado todavía este 2024 es palpable en la clasificación que mide el rendimiento de los jugadores de cara a su futura presencia en las ATP Finals de Turín. En la Race vigente a día de hoy, el de San Candido no tiene rival: la lidera con 2.500 puntos tras haberse impuesto en Australia, su primer major, y Róterdam.

En segundo lugar, tenemos a Daniil Medvedev, con 1.300 puntos procedentes de su condición de finalista en Australia. El podio lo completa Alexander Zverev, con 1.135 puntos (335 de la United Cup, que ganó con Alemania, y 800 de Australia, donde fue semifinalista). Hay que bajar hasta la cuarta plaza para encontrar al número uno mundial, un Djokovic que atesora 860 puntos después de pasar por United Cup (60: cuartos de final) y Australia (800: semifinales).

Alex de Miñaur es quinto, con 795 puntos (265 de semifinales de la United Cup, 200 de los octavos de final de Australia y 330 de la final de Róterdam). Sexto marcha Andrey Rublev, que ha cosechado 750 (250 por ganar en Hong Kong, 400 por hacer cuartos en Australia y 100 por repetir esa misma ronda en Róterdam) que podrían ser hasta 900 en función de lo que haga finalmente en Doha. Grigor Dimitrov, por su parte, es séptimo, con 715 puntos (250 por llevarse Brisbane, 100 por llegar a tercera ronda en Australia, 165 por ser finalista en Marsella y 200 por alcanzar las semifinales de Róterdam).

Hubert Hurkacz es octavo, con 700 puntos (150 por ser finalista en la United Cup, 400 por hacer cuartos en Australia, 100 por las semifinales de Marsella y 50 por los octavos de Róterdam). La novena posición le pertenece a Taylor Fritz, con 695 (45 de la fase de grupos de la United Cup, 400 de los cuartos de final de Australia y 250 por su victoria en Delray Beach). Y cierra el Top 10 de la Race Tommy Paul, con 565 unidades (50 de los cuartos de final de Adelaida, 100 de la tercera ronda de Australia, 250 de ganar en Dallas y 165 de ser subcampeón en Delray Beach).

En definitiva, hasta 10 hombres están por delante de Alcaraz en este punto de la campaña. La próxima ocasión para redimirse la tendrá en Indian Wells. Tampoco corre peligro su exhibición contra Rafa Nadal en Las Vegas: el esguince sufrido en las últimas horas tan sólo le apartará de las pistas unos días.