El Atlético no sobrevive a sus errores y el Inter toma ventaja en Champions

Andaba errático Arnautovic desde que se vistió de corto tras el paso por vestuarios. Parecía empeñado el austríaco a llevar la eliminatoria igualada al Metropolitano, pero mayor fue el ímpetu del Atlético para que festejara aunque fuera en una ocasión. Reinildo y De Paul no se entendieron y la duda desembocó en un caudaloso mar de desgracias. Lautaro se quedó mano a mano con Oblak, evitó la diana, pero el rebote le quedó franco a Arnautovic que no lo desperdició. A punto estuvo de sacarla Lino con una estirada desesperada que no evitó el golpe. Los de Simeone, de más a menos con el correr de los minutos, se ven obligados a remontar en el Metropolitano. Milán vuelve a venir de nalgas para el Atlético.

El coliseo milanés fue un horno en el que los de Simeone se presentaron con el traje ignífugo puesto compuesto por tres centrales, de los cuales, únicamente uno completó el partido: Witsel. El belga volvió a demostrar sus credenciales. Suplió, una vez más, su ausencia de velocidad punta con buena colocación, mejor lectura que sostuvo a su equipo. Planchó su ropa y la de los demás. Los rojiblancos compitieron -de más a menos- y tuvieron el reloj en mente. El Cholo no se abrigó tanto como auguraba.

Lino se quedó el carril izquierdo en lugar de Reinildo y mantuvo la apuesta de Llorente en punta como pareja de Griezmann. El exmadridista jugó como delantero y carrilero, porque ya saben, el fútbol es eso que pasa mientras Llorente cambia de posición. Aunque músculo tampoco escaseaba. Hasta cinco nombres se contaban en el centro del campo cada vez que tenían posesión. Ya desde el inicio, ese 3-5-2 de los italianos muestra una clara vocación ofensiva que, a priori, no tiene el 5-3-2 rojiblanco.

El Giuseppe Meazza apretaba y el Atlético sólo encontraba respiro en las internadas de Lino. La segunda, dibujó una rosca en su disparo que salió lamiendo el poste de Sommer. Más allá del brasileño y los fallos rojiblancos que no terminaba de culminar Thuram, ninguno asfixiaba. El peligro se esfumaba cuando asomaban el balcón del área. Faltaba precisión en uno y otro lado.

