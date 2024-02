Este es el motivo por el que ‘Madame Web’ no tiene escena poscréditos, según su directora y productor

Su telaraña lo conecta todo. Conoce la enigmática historia de Madame Web, uno de los personajes más importantes del Universo Spider-Man. (Sony Pictures)

Las escenas poscréditos no se inventaron con Marvel, aunque algunos piensen que sí. La idea de introducir una escena adicional una vez ha acabado la película en realidad tenía bastantes más años que cualquier película del universo superheroico, pues comenzó a aparecer allá por los años 60, en películas como Los silenciadores. Posteriormente iría añadiendo nuevas variantes, como la ruptura de la cuarta pared en el caso de Todo en un día con Matthew Broderick dirigiéndose directamente al espectador o para enseñar qué pasó con personajes secundarios de ciertas películas, como sería el caso de la saga Piratas del Caribe, que popularizó el recurso antes que Marvel.

No obstante, si bien no todas las escenas poscréditos son gracias a Marvel si que la mayoría de películas Marvel cuentan con una escena de este tipo. Las poscréditos se han convertido en una seña de identidad para la compañía, toda una marca de la casa que los fans ya esperan con gran ilusión al concluir cada una de sus películas. Son esas escenas las que nos permiten saber qué pasó con nuestros héroes y sus amigos, cómo seguirán sus aventuras y, por qué no, regalarnos algún que otro momento gracioso a costa de algún cameo sorprendente. En los últimos años se podría decir que algunas películas han tenido incluso mejores escenas poscréditos que anteriores a estos, pues son las secuencias que ayudan a conectar unas películas con otras dentro de lo enrevesado que es el Universo Cinematográfico Marvel.

En los últimos años la fiebre por las escenas poscréditos ha llegado a un punto de no retorno, con algunas que ni siquiera iban a parar a ningún lado. Pensamos en la de Black Adam encontrándose con el Superman de Henry Cavill, o la de Morbius encontrándose este con el Buitre de Michael Keaton. Escenas que anticipaban nuevas películas, un universo compartido pero que con el tiempo han quedado del todo obsoletas y esos proyectos bien guardados en un cajón del que parece difícil que salgan nunca. Precisamente por evitar esa situación, anticipar algo que no se sabe si va pasar, Madame Web no ha querido introducir ninguna escena poscréditos. Irónicamente, en una película sobre una mujer que puede ver el futuro y anticipar acontecimientos.

“Habíamos dicho todo lo que teníamos que decir”

Una decisión que respaldan tanto la directora de la película, SJ Clarkson, como el productor ejectuvo de la misma, Lorenzo Di Bonaventura. “Se trataba de contar una gran historia. Mi padre siempre decía que si tienes que decir algo, levántate, habla y luego cállate. Así que cuando llegué a los créditos finales, sentí que habíamos dicho todo lo que teníamos que decir en la película. Ahora le toca a lo que venga después asumir el mando”, explicaba Clarkson, dejando claro que su intención no era alargar la historia innecesariamente ni anticipar futuros proyectos de un universo que aun está por verse.

“No fue una decisión consciente decir ‘No vamos a hacer eso que ya hacen todos los demás’, pero nos gustó mucho tener la ambigüedad y la promesa de que fuera mano a mano y que esa otra pieza la consolidara en una dirección determinada”, añadía el productor de Madame Web. De momento esta decisión parece más sensata que la de anteriores películas, esperando a ver el resultado de la película en taquilla antes de anticiparse a los acontecimientos, tal y como haría la propia Madame Web.