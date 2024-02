Los agricultores mantienen el pulso: las protestas se expanden por España y 2.000 tractores pasan la noche en el centro de Barcelona

Varios agricultores descansan en la calle Argón de Barcelona después de que centenares de tractores hayan tomado el centro de la ciudad condal (EFE / Enric Fontcuberta)

Las protestas de los agricultores han continuado una jornada más con movilizaciones que han hecho estragos en 10 comunidades, siendo el punto caliente Barcelona, donde llegaron hasta el centro de la ciudad condal con los tractores para pasar allí la noche. En total fueron 2.000 personas las que avanzaron hasta el centro de la capital catalana, aunque solo una parte de ellas optaron por dormir en la calle. Sacos de dormir y fogatas improvisadas reinaban entrada la noche en las calles centrales de Barcelona a la espera de que las protestas se reanuden durante este jueves.

La Plataforma 6-F ha convocado a agricultores y ganaderos para entrar en Madrid con tractores este sábado, 10 de febrero, con el fin de llegar a la sede del PSOE en Ferraz, donde también estarán presentes transportistas. La organización, que presentó el miércoles su calendario de protestas, ha subrayado que las movilizaciones de agricultores y transportistas empezarán con Madrid. “El día 10 se une el transporte para entrar en Madrid y los transportistas van a paralizar los mercados, con intento de llegada a Ferraz”, ha asegurado Xaime da Pena Gutiérrez, el responsable jurídico de la Plataforma 6-F.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que ha convocado el próximo martes, 13 de febrero, a las organizaciones agrarias para tratar el “problema de mano de obra” en el campo. Durante su intervención en un desayuno informativo en Madrid, la ministra ha explicado que quieren escuchar al sector y ha remarcado que espera encontrar la maneta de “ahondar en esa migración circular, ordenada y regular” en la que están trabajando.

Una noche al raso en Barcelona

A primera hora de la tarde del miércoles, los tractores campaban a sus anchas por las calles del centro de Barcelona ante las miradas atónitas de los viandantes, que no dudaron en grabar la escena a la vez que mostraban su apoyo a los manifestantes con aplausos. La intención era llegar en comitiva hasta la reunión que había prevista en la sede de la Generalitat de Catalunya con el president, Pere Aragonés, y el conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort. En ese momento, ya estaba presente la idea de acampar en la calle si las negociaciones no eran satisfactorias. Finalmente, a pesar de que el encuentro no fue infructuoso, muchos optaron por mantenerse en su idea de pasar la noche en el centro de Barcelona.

Durante el encuentro, Aragonés, en lugar de aplacar los ánimos de los manifestantes y tratar de contener las propuestas, como ocurrió en otros puntos de España, optó por una estrategia diferente: mostrar su apoyo a los agricultores: “Sus reivindicaciones son las nuestras”, señaló David Mascort.

El conseller también detalló: “Son reivindicaciones justas de un sector que pasa momentos muy complicados, el sentimiento que tienen de que se pueden hacer las cosas mejor, que los precios no son justos, que la burocracia les ahoga, que cuestiones que decidimos los políticos y luego son obstáculos…”. Y no solo eso, sino que dieron carta blanca a que los agricultores que quisieran pudieran pasar la noche en la calle. Una muestra más empatía ante los manifestantes.

Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura o Navarra

Barcelona no ha sido la única región española que ha escuchado el rugido de los tractores más cerca que nunca. En la jornada del martes, muchos de los agricultores decidieron trasladar sus protestas hasta puntos comerciales clave para bloquear la salida y entrada de productos como el acceso al puerto de Málaga, a Mercazaragoza, Mercamadrid o el puerto de Algeciras. Este miércoles fue el turno del puerto de Castellón, donde ya a primera hora de la mañana comenzaron a llegar agricultores para concentrarse en la zona. Un total de 250 personas se reunieron en este enclave estratégico de la ciudad valenciana, los cuales tuvieron que ser desalojados por la policía.

En concreto, los manifestantes causaron estragos en el tráfico de diez comunidades: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla -La Mancha, Aragón y Andalucía. La más inesperada fue la de Lorca, en Murcia, donde una comitiva de tractores, camiones, maquinaria pesada y vehículos particulares irrumpieron por sorpresa en la ciudad pasadas las diez de la noche al ritmo de los cláxones y atravesaron toda la localidad.

Centenares de agricultores de la provincia de Teruel han continuado con las movilizaciones cortando el trafico de distintas carreteras de la provincia (EFE / Antonio García)

Intervención policial

A pesar de que las protestas no han sido violentas, las fuerzas de seguridad se han visto obligadas a intervenir en algunas de las manifestaciones desplegadas por el territorio nacional. Así, durante la jornada de este miércoles se llevaron a cabo 12 detenciones y se identificaron a más de 2.500 personas, según los datos ofrecidos por Interior tras la reunión del Comité de Seguimiento de las protestas. Unos datos más elevados si se comparan con los registrados durante el martes, cuando hubo dos detenidos y cientos de personas identificadas.

Antequera, en Málaga, fue la excepción y a medida que iba cayendo la noche el ambiente comenzaba a tensionarse cada vez más hasta el punto de que se llevaron a cabo cargas policiales contra los manifestantes. Como resultado de las protestas, un camión comenzó a arden en el polígono industrial de la localidad que fue apagado gracias a la intervención de los bomberos cerca de la medianoche. A excepción de este incidente, el resto de concentraciones transcurrieron sin incidentes reseñables.

Lo que se mantiene intacto es el ímpetu de los agricultores, quienes piden que se relajen las exigencias de las políticas medioambientales europeas y que se reformen los acuerdos comerciales con el resto de países comunitarios para que se pidan las mismas condiciones a todos los productores.