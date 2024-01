Un excampeón mundial de Honda, sobre la salida de Márquez: “Todo el mundo acaba queriendo irse”

Marc Márquez y Casey Stoner (Repsol Honda)

Casey Stoner es bicampeón mundial. Lo logró en 2007 con Ducati, y lo repitió en 2011 con Repsol Honda. El expiloto australiano ha realizado unas declaraciones a la Gazzetta dello Sport, a raíz de la salida de Marc Márquez de la escudería japonesa tras once años de contrato.

“No me esperaba que Marc rompiera con Honda, pero entiendo que se haya ido”, comenzaba diciendo el australiano. “Con todos estos componentes extra en la moto es muy difícil entender si fue Honda o él quien cometió el error. Ir a Ducati significa vivir en primera persona contra quien ha estado compitiendo estos últimos años y entender si puede marcar la diferencia allí también”, relataba, añadiendo que “no fue una decisión equivocada irse”. “Creo que ha dejado la puerta abierta a volver con HRC si las cosas cambian en la marca del ala dorada”, reflexionó.

El de Southport aprovechó para explicar los motivos de su salida: “La razón principal por la que yo mismo dejé Honda fue porque no me escuchaban. Llegamos a un punto en el que el equipo de Marc empezaba a desoír mis consejos. Intenté advertirles, diciéndoles que si solo seguían las evoluciones de Marc, él sería el único capaz de pilotar esa moto, y los accidentes serían frecuentes. Y tenía razón, como demuestran los resultados de 2015, pero no quisieron escucharme y, en su lugar, decidieron apartarme”, confiesa el expiloto.

El piloto de Repsol Honda Marc Marquez (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

“Honda se ha ganado una mala reputación a lo largo de los años, todo el mundo acaba queriendo irse. Si consiguieron ganar cómodamente en Austin, ¿por qué lo hicieron tan mal hasta final de año? Es extraño que tengan tantas carencias a pesar de ser capaces de ganar. La lesión de Rins y las dificultades de Márquez no ayudaron, eso es evidente”, concluye.

En busca de la competitividad

La pasada temporada no fue, ni de lejos, la mejor para Márquez. Su protagonismo vino de las numerosas caídas que sufrió, más que por sus méritos deportivos. En cierto modo, el de Cervera se vio obligado a tomar una dura decisión, que suponía romper su relación contractual con la escudería. Una realidad que se espera que sea radicalmente distinta ahora, sobre una Ducati y en las filas del Gresini Racing. Formar parte de la estructura más potente de la máxima categoría del motociclismo, aunque esté en un equipo satélite, hace que descartarle de la pelea por el título haya pasado a ser, cuanto menos, osado.

En unas declaraciones publicadas por DAZN, quienes pudieron hablar con el nuevo piloto de la escudería italiana al bajarse de su Ducati, Márquez cuenta cómo fue su primera toma de contacto: “Tenía mariposas en el estómago, estaba muy nervioso porque aunque llevo muchos años en el Mundial, era un gran cambio, pero tras la primera salida me quedé tranquilo”. El de Cervera asegura que “la velocidad estaba allí, entendía la moto, cómo gestionar las cosas”.

“No me gusta compararlas, y menos en público. La Ducati es una moto diferente a la Honda, con un estilo de pilotaje diferente. Salto a la moto campeona, así que está en mis manos. Hay muchos pilotos que van rápido con esta moto”, afirmó Marc, quien no quiso comparar su antigua moto con la nueva.