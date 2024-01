España, el origen de la gesta de Guinea Ecuatorial en la Copa África: hasta 17 jugadores han nacido en territorio nacional

Emiliano Nsue celebra junto a sus compañeros el pase a octavo de final de la Copa África (REUTERS)

La selección de Guinea Ecuatorial refleja la situación actual que atraviesa el planeta. Las migraciones, la diversidad de un mundo sin fronteras, la herencia del colonialismo y la globalización han provocado que el combinado nacional que disputa entre enero y febrero la Copa África cuenta con hasta 17 futbolistas nacidos en España. Los andaluces Pablo Ganet y Néstor Senra, los catalanes Iban Salvador y Aitor Embela, los aragoneses Esteban Orozco, Hugo Byula y Jannick Buyla, los madrileños Charles Ondo, Marvin Anieboh, Óscar Siafá, Noé Ela y Josete Miranda, el vasco Álex Balboa, el valenciano Carlos Akapo, el canario Saúl Coco y el balear Emilio Nsue.

Aunque sean en su gran mayoría nombres desconocidos para el gran público, los equipos llaman la atención: hay representantes del Illescas, del Mérida, del CD Logroñés, del Alcoyano, del Intercity e incluso el modestísimo Soneja CD, de Tercera RFEF, es decir, la quinta categoría del fútbol español. Este es así porque Guinea Ecuatorial fue colonia española hasta 1968. Es el único país africano en el que el español figura como idioma oficial, también cuenta con españoles en el ‘staff’ dirigido por el local Juan Micha.

Juan Calatayud, exguardameta de Málaga o Hércules, es el preparador de porteros; Luismi Ferández, Rubén Tenorio y Sergio Martínez ejercen como fisioterapeutas, José Ángel Alba es preparador físico, el médico es Alfredo García, Igor Peña trabaja como analista desde España y hasta el fotógrafo, Andrés Domingo, es español. Iván Cano, que fue la mano derecha de Juan Micha en los últimos años, dejó el Nzalang Nacional este mismo mes de enero por culpa de una grave lesión.

Jannick Buyla de Guinea Ecuatorial celebra tras anotar en el encuentro de la Copa Africana de Naciones ante Costa de Marfil en el Grupo A el lunes 22 de enero del 2024. (AP Foto/Sunday Alamba)

De Mallorca y Primera RFEF a conquistar Costa de Marfil

“Mi madre era española y mi padre guineano. Mi padre siempre me hablaba de la selección de Guinea. Vivía en Mallorca y empecé a sobresalir. Fui campeón de Europa en Sub-19 y en Sub-21, pero llegó un momento, con 21 años, en el que Guinea vino muy seriamente a por mí, a proponerme que debía ir a representar al país de mi padre, que también es el mío por raíces, por sangre, por familia. Me dieron la capitanía y galones con 21 años. Lo pensé y decidí aceptar la propuesta porque era vivir algo único. Tenía curiosidad por conocer a mi familia por parte de padre, mis orígenes, todo, incluso mi tribu. Tomé esa decisión y ha sido una de las mejores de mi vida. Estoy muy agradecido y muy contento de lo que he vivido estos doce años. Guinea Ecuatorial me ha dado mucho y me sigue dando”, explica Emiliano Nsue en una entrevista con Relevo.

Cuando todo apuntaba a que jugadores como Salah, Mané o Víctor Osimhen serían las estrellas de la Copa África, el fútbol vuelve a desmontar las predicciones, pues el gran protagonista en el campeonato africano está siendo Emilio Nsue, un futbolista que, a sus 34 años, ha guiado a Guinea Ecuatorial a octavos con cinco goles en tres partidos. Registros que tan sólo habían conseguido Vincent Aboubakar y Samuel Eto’o en lo que va de siglo. Exjugador del Mallorca y Real Sociedad, entre otros, Nsue milita actualmente en el Intercity de Primera RFEF.

“He jugado muchos años en la elite, en Primera División tanto en Inglaterra como en España y en otras ligas. La Primera RFEF está bastante cerca de lo que es la Segunda División y el nivel es muy fuerte. A lo mejor no estoy jugando al máximo nivel, pero sí que tengo la experiencia que no tienen otros futbolistas que, por ejemplo, están jugando en la Ligue 1 de Francia. En España el fútbol está tan avanzado que creo que el nivel de la Primera RFEF da nivel para ligas que a lo mejor no son tan famosas como Noruega, Suecia… Cualquier jugador de mi selección podría estar en cualquier equipo de Primera o Segunda División de cualquier liga”, asegura. Por el momento lo han materializado al superar la fase de grupos como líderes por delante de Nigeria y la anfitriona Costa de Marfil. Este domingo, ante Guinea, se juegan el pase a cuartos de final. Su mejor resultado de siempre.