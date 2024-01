El físico jubilado que lucha para que se cumpla la ley y se puedan visitar gratis todos los monumentos declarados Bien de Interés Cultural

Fernando Jabonero (Foto: Helena Margarit)

Fernando Jabonero es un jubilado de 66 años. Licenciando en Ciencias Físicas, ha sido profesor universitario de matemáticas y ha trabajado como programador informático. Pero, sobre todo, es un tipo muy persistente. Tanto, que ha iniciado una cruzada particular para que se cumpla la ley y que cualquier ciudadano puede visitar gratis los monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC). “Es un derecho, y en este caso la Administración central no hace nada para que se ejerza ese derecho”, señala.

Todo empezó hace años, cuando Jabonero visitó en diciembre de 2017 la Basílica de San Francisco el Grande, en Madrid, declarado Monumento Nacional en 1980 y que tiene la condición de Bien de Interés Cultural desde entonces. Su propietario es la Obra Pía, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Jabonero preguntó a la taquillera qué días se podía visitar gratuitamente el templo. “Ninguno”, le contestó. “La persona encargada de la taquilla me dijo que nunca hubo entrada gratis y que por supuesto nunca se había informado a los visitantes de dicha cuestión”, explica Jabonero.

Pero la ley es clara. Concretamente, la ‘Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español’, que en su artículo 13.2 señala que los propietarios de bienes declarados de interés cultural están obligados a permitir “su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados”. Es cierto que el cumplimiento de esta última obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Administración competente cuando medie causa justificada. Pero no era el caso. “Así que el propio Estado estaba incumpliendo la ley desde 1985, ya que la basílica se debía visitar gratis al menos cuatro días al mes”.

Jabonero escribió al Ministerio de Asuntos Exteriores y este le contestó dándole la razón y fijando que a partir de abril de 2018 se podría visitar la basílica sin coste alguno todos los sábados del mes. “Es decir, en este caso concreto pude probar que el propio Gobierno de España estuvo vulnerando una ley nacional desde 1985 hasta 2018, incurriendo en expoliación de un derecho y, por ello, en una infracción tipificada. ¿Cuántos BIC se encuentran actualmente en esta situación, vulnerando la ley?”, se pregunta este exprofesor.

Hay más de 22.000 Bienes de Interés Cultural

Según los últimos datos del ministerio de Cultura, el conjunto de bienes inmuebles inscritos como Bienes de Interés Cultural (BIC) ascendía a 17.819 en el año 2022. El 78,5% son monumentos, como la Basílica de San Francisco El Grande, otros 13% son zonas arqueológicas, un 8% están catalogados como Conjuntos y Sitios Históricos y un 0,5% como Jardines Históricos. No todo tiene que ser una catedral o un monasterio. También puede ser BIC un escudo nobiliario o un libro de partidas de bautismo del siglo XVI. En estos últimos ejemplos hay otros 22.354 BIC. El espíritu de la ley de 1985 deja claro que su objetivo último es “el acceso a los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y fomento que la ley establece solo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo”. Por eso se establecieron los cuatro días de libre acceso. Sin coste

Muchos BIC pertenecen a propietarios privados, como la Iglesia española. La siguiente cruzada de Jabonero fue con la catedral de Toledo. “También quise visitarla y pregunté qué días el acceso era gratuito. Me dijeron que ninguno. Afortunadamente, el día que estaba allí pude ver al arzobispo de Toledo y les trasladé que estaban incumpliendo la ley. No lo sabían y me dijeron que lo cambiarían”. Eso fue en noviembre de 2019. Actualmente, solo se puede acceder a la catedral, sin coste alguno, de lunes a viernes (si no es festivo) en un horario muy restringido, de 8 a 9.15 de la mañana. La ley no establece limitaciones horarias para el acceso gratuito a un BIC.

Jabonero ha mandado cartas explicando lo ocurrido a los tres últimos ministros de Cultura: José Manuel Rodríguez Uribes, Miquel Iceta y Ernest Urtasun, actual titular de la cartera. “Se trata de una vulneración deliberada, crónica, consentida y extendida del derecho reconocido en el artículo 13.2 de la ‘Ley 16/1985′”, empiezan las misivas. Las preguntas que se hace este físico jubilado es qué ha hecho la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura para vigilar que se cumpla esta normativa y cuántos expedientes sancionadores se han incoado al respecto. Preguntas que Infobae España ha trasladado al Ministerio. Sin respuesta. “El Estado ha conocido y consentido este expolio”, se responde Jabonero.

Quien sí ha hecho algo al respecto es el Tribunal Constitucional, que en una sentencia de 2014 declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 27 quería reducir de cuatro a uno los días de acceso libre a los BIC.

El Constitucional señaló que se vulneraba “el artículo 46 de la Constitución española en cuanto a la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, así como de la competencia estatal de defensa de tales bienes contra la expoliación prevista en el artículo 149.1.28 de la Constitución, ejercitada por el Estado en el artículo 13.2 de la ‘Ley de Patrimonio Histórico Nacional’”. Traducido, como explica Jabonero. “En todo caso, las Comunidades pueden ampliar los cuatro días de visitas libres a los BIC que gestionan, nunca reducir esa cifra”.