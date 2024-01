Un joven chino que vive en España explica el motivo por el que los dueños de bazares chinos te siguen por la tienda

FOTO DE ARCHIVO: Alimentos llenan los estantes de la tienda de comestibles Hermanos Cadenas, 2022. REUTERS/Susana Vera

Las tiendas de alimentación, conocidas como bazares chinos o ‘chinos’, debido a la procedencia de las personas que generalmente las regentan, son un establecimiento común en España. Su cercanía, variedad y precios bajos las convierten en una de las opciones principales para los consumidores a la hora de adquirir productos fritos, refrescos y chucherías, pero también comida enlatada, artículos de higiene e incluso juguetes.

A pesar de lo variado de su oferta, las experiencias de los clientes suelen ser muy similares en ellas, sin importar dónde se encuentren. Las barreras ocasionales en el idioma o la disposición de los productos son algunas de ellas. Entre esas vivencias comunes también está el ser perseguido por los trabajadores del establecimiento mientras se compra. Aunque algunos suponen que es una estrategia para evitar robos, este joven chino ha ofrecido una explicación alternativa en sus redes sociales.

Te puede interesar: Una americana en España explica el producto que le sorprendió en el súper y que no se vende en EEUU

El usuario Juan Hu (@juanhu1) ha contado a sus seguidores en la plataforma TikTok cuál es la verdadera razón para que los que regentan los bazares chinos persigan a sus clientes por los pasillos de la tienda. Este joven medio malagueño medio chino tiene miles de seguidores en esta red social y sus vídeos suelen superar las 10.000 visitas.

Esta es la verdadera razón por la que te persiguen en las tiendas

Juan Hu cuenta en su vídeo la razón que le dieron a él en un bazar chino cuando preguntó por qué le perseguían en el local. “Es algo muy gracioso porque yo cuando voy en una tienda de chinos también me persiguen. No tiene lógica ninguna, soy chino, no te voy a robar”, comienza introduciendo el creador de contenido. “Entiendo que persigan a un español, pero a un compatriota...”, añade.

Su vídeo ha sido muy difundido en la red social: cerca de 300.000 personas han visto en TikTok la historia del joven.

El chico decidió preguntar un día a una de las trabajadoras de una de estas tiendas. “Soy chino, no te voy a robar, nosotros no nos robamos”, le comentó Juan a la señora. En cambio, la razón no podía estar más alejada. Estas personas no persiguen a sus clientes para proteger su mercancía, sino para ayudarles en su compra. “Lo hacemos por costumbre, por educación, para que, si necesitas algo, me puedas tener ahí en el momento y poderte ayudar”, le explicaron a Juan.

Te puede interesar: Se encuentra pañales y compresas tirados en las zonas comunes de su edificio y deja un mensaje contundente a sus vecinos

La mayoría de los espectadores del vídeo han quedado sorprendidos. Sin embargo, admiten que la mal interpretada estrategia no suele tener el efecto deseado, como puede leerse en los comentarios de la publicación. “Aunque sea con educación, yo me siento incómoda, es como si fuera mi sombra”, explica una seguidora. “Yo me voy sin comprar por la presión que siento”, comenta otra.