Rafa Nadal: “Me siento competitivo, es todo lo que quiero”

Rafa Nadal afrontaba este jueves el segundo partido en individual después de su lesión. El primero lo pasó con facilidad ante el austriaco Dominic Thiem por 7-5 y 6-1. El de hoy, ante el australiano Jason Kubler le resultó todavía más fácil. En apenas hora y media se hizo con el partido con un contundente 6-1 y 6-2, evidenciando que su mejor versión estaba de vuelta. Puntos brillantes que detonaban la excelente calidad de Rafa, como el gancho de revés que propició para anotarse el break en su casillero. Su siguiente rival en cuartos será Jordan Thompson, este viernes no antes de las 11:00 a.m. hora española. Y, como la realidad no se puede negar, pese a que la prioridad de Rafa no era ganar títulos, sino sentirse competitivo poco a poco, ha sido en poco tiempo que Rafa ha encontrado la sintonía y así se ha sincerado en declaraciones posteriores.

“Me siento competitivo, es todo lo que quiero. Ahora vamos a ver qué ocurre y cómo de lejos puedo ir”, afirmó en la entrevista a pie de pista después de su triunfo. “Creo que he empezado jugando muy bien, con muy buena determinación. Vi vídeos de Jason antes del partido y me fijé en que era muy sólido desde línea de fondo. Así que entré a la pista siendo agresivo desde el fondo y ha funcionado muy bien”, relata el español sobre la preparación de su partido para octavos con un rival al que nunca se había enfrentado.

“Tener la oportunidad de jugar mañana de nuevo significa mucho para mí y dos victorias después de un largo tiempo fuera del circuito profesional me hacen sentir bien y feliz”, añadió Rafa, quien calificó su partido como “muy positivo”, destacando que comenzó el enfrentamiento “jugando muy bien, con una muy buena determinación”. Pese a esto, destacó la importancia de seguir precisando de más partidos para ir recuperando sensaciones después de casi un año de parón: “Necesito partidos, necesito buena salud, necesito seguir entrenando bien y por supuesto que los dos últimos partidos ayuda y también el dobles del primer día. Las victorias y pasar tiempo en la pista ayudan. Para mí, cada día que tengo una oportunidad de jugar es una gran noticia. Simplemente, estoy contento con eso”.

Bromea por el warning

Cuando el casillero mostraba 5-1, Kubler fue atendido por el fisioterapeuta por segunda vez en el enfrentamiento. Rafa aprovechó para marcharse al vestuario, a cambiarse la ropa, mojada por la humedad. Un retraso de cuatro segundos fueron los culpables de que se llevase una advertencia. “Creo que fue algo extraño. Sé que tengo cinco minutos y, sinceramente, Brisbane es muy húmedo. Me he tenido que cambiar toda la ropa, y en eso se tarda un poco. En el walkie-talkie me iban avisando del tiempo que me quedaba y salí en el tiempo correcto. No sé si el chico que estaba conmigo le dijo al juez de silla unos segundos más tarde que salía. Yo pensé que estaba en tiempo, sinceramente. Luego me dijo que había tardado cuatro segundos más de la cuenta. No sé si fui yo, no lo pensé en ese momento. Sé que soy lento, voy a tratar de mejorarlo en 2024″.