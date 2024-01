Chris Hessey destapa la tensión de Alonso con McLaren en 2007 y la realidad de sus “sobornos”

El exmecánico de McLaren Chris Hessey y Fernando Alonso.

Ron Dennis, quien fuera director de McLaren durante cuatro décadas y supervisor de la carrera del bicampeón Fernando Alonso en dos periodos (2007 y 2015-2017), destapó detalles del tenso momento competitivo sufrido dentro de McLaren. Dennis apostó por Hamilton para que fuese compañero de equipo del español, y acusa a este de no considerarlo “una amenaza”: “No sentía que Lewis iba a ser una amenaza o que sumaría muchos puntos, es algo que recuerdo y me río, porque estuvo ahí desde el primer momento y lo equivocado que estaba Fernando”. Para el asturiano esta fue una “temporada difícil”, en la que ambos pilotos eran jóvenes y necesitaban unas directrices que no tuvieron. Un detonante que desembocó en el abandono de Alonso de la escudería: “No podía continuar. Era un equipo con los ojos totalmente puestos en un lado del garaje”.

Ahora, Chris Hessey, quien fuera jefe de mecánicos de Fernando Alonso en Renault, se ha sumado a las voces que opinan sobre los conflictos internos de McLaren en 2007, específicamente entre Alonso, Lewis Hamilton y Ron Dennis. En una conversación con el medio Pit Debrief, Hessey arrojó luz sobre lo que definió como manipulaciones detrás de escena por parte de Dennis. “La cuestión es que con Ron Dennis, McLaren y Hamilton... Ron Dennis trajo a Lewis cuando era un piloto joven. Dennis dijo, y esto me lo dijo uno de sus ingenieros en ese momento, no Marc Priestley, sino otro tipo, que estaba harto de pagar salarios enormes para conseguir un buen conductor. Por eso quiso crear un piloto por su cuenta. Él pagó por su educación, sus carreras de Fórmula Junior. Lo pagó hasta llegar a la Fórmula 1.Cuando llegó a McLaren junto a Fernando, creo que fue entonces cuando Fernando se dio cuenta de que había cosas manipuladoras detrás de escena”, comienza relatando Hessey.

Te puede interesar: Ron Dennis desvela información desconocida sobre la polémica entre Alonso y Hamilton en 2007: “No esperaba que fuese tan competitivo”

Gran Premio de Hungría. McLaren acordó que en cada clasificación uno de los dos pilotos tendría derecho a una vuelta extra y en Hungría le tocaba a Fernando. Sin embargo, Hamilton no respetó eso, no dejó a Fernando pasar delante y marcó la Pole provisional. pic.twitter.com/Inn9lydjrj — Mastertv_py (@MastertvPy) July 16, 2022

El punto álgido mencionado por Hessey fue el Gran Premio de Hungría en Budapest, donde Alonso fue supuestamente retenido en boxes para beneficiar a Hamilton. “El caso clásico fue Budapest, donde Alonso sabía que lo estaban reteniendo deliberadamente, porque Dennis estaba cambiando lo que debería haber sucedido para ayudar a Hamilton a beneficiarse de ello, a costa de Fernando”, añade el exjefe de mecánicos relatando que Alonso solo necesitaba una vuelta más que Hamilton para clasificar, pero no pudo gozarla, además de sufrir la sanción de cinco posiciones. “El fisio de Fernando estaba haciendo el tablero de boxes y le estaba dando a Fernando una cuenta regresiva de cuándo salir del box. Fernando sabía lo que estaba pasando y dijo: ‘No voy a permitir esto’”, cuenta Hessey quien afirma que “todo fue manipulación para hacer que Hamilton fuera mejor”. “Ron Dennis había pagado toda su Fórmula Junior y quería crear su propio piloto. De ahí surgió la fricción”, asegura el exjefe de mecánicos de McLaren.

Ante tal situación, Fernando decidió tomarse justicia y a la hora de hacer su parada antes de su último intento, permaneció en sus marcas más tiempo del necesario, mientras Lewis esperaba a su turno para repostar. Alonso mejoró así el tiempo de su compañero y consiguió la Pole. pic.twitter.com/ziWoMH7M65 — Mastertv_py (@MastertvPy) July 16, 2022

Los “sobornos” de Alonso

Más allá de los conflictos en la pista, Hessey también compartió anécdotas de la generosidad de Alonso con sus equipos. “Recuerdo que Fernando, cuando empezó a ganar, una tarde me llamó a la parte trasera del camión y me dijo: ‘¿puedes darme el nombre de los muchachos que trabajan en mi coche?’, En aquel entonces solo había seis personas principales que trabajaban en ese R25 y en la siguiente carrera, me llamó nuevamente a la parte trasera del camión, tenía una gran pila de sobres y me dijo: ‘estos son para ti y los muchachos’. Esto es para ti. Abrí el dinero y había como 600 euros dentro”, destaca Hessey de la generosidad del piloto español.

“Le dije, ‘para qué es esto’, dijo ‘esto es parte de mi bono que Flavio me tiene que dar cuando lo hago bien o quedo entre los tres primeros. Quiero compartirlo con vosotros, porque sin vosotros no podría hacerlo”. Y yo dije, ‘no Fernando, no es necesario que hagas eso’. Él dijo, ‘no, lo estoy haciendo’. Salí y les di el dinero a todos los muchachos. Cada pocas carreras hacía lo mismo, salía con un montón de sobres y me decía: ‘Ahí tienes, ¿puedes dárselos a los muchachos’? Pero cuando fue a McLaren, intentó hacer lo mismo allí para su equipo y Ron Dennis lo detuvo. Le dijo: “No vamos a hacer esto” y no le dejó hacerlo. Recuerdo lo que dijo alguno de que eran sobornos, pero fue una tontería. No estaba sobornando a la gente para que hiciera un mejor trabajo que el resto del equipo, porque todos los mecánicos harían el mismo trabajo. Sólo quería compartir ese bono con el equipo de su coche”, niega el exmecánico que el gesto de Alonso fuese parte de un soborno.

Alonso en el podio tras vencer en el GP Baréin 2005, trofeo que le regaló como agradecimiento a Chris Hessey.

“Él es un jugador de equipo. Bahréin 2005, todavía tengo el trofeo. Ganó la carrera, se acercó a mí en el garaje con el trofeo de ganador y me dijo: “esto es para ti”. Le dije: ‘Está bien, Fernando, no te preocupes, lo empaquetaré y te lo enviaré de regreso al Reino Unido, ahorrándote que intentes subirte a un avión con él y él dijo, ‘no, esto es para ti’. Le dije: ‘¿Qué quieres decir con mí?’. Él dijo: “Quiero darte este trofeo, es tuyo, Ese es el tipo de persona que era”, añade para zanjar el tema y dejar claro que, lejos de un soborno, era fruto de la generosidad del español.