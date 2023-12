Las 12 campanadas del deporte español para despedir 2023 a lo grande y soñar en 2024

12 campanadas del deporte español por Infobae España.

2023 está al borde de su conclusión y ya se puede decir que ha sido un año más que satisfactorio para el deporte español. Era necesario ante los grandes desafíos que esperan a nuestros deportistas de cara a 2024, con los Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa de fútbol como grandes eventos. En Infobae España nos quedamos con estas 12 campanadas para hacer balance: mitad resumen de lo pasado, mitad buenos deseos para el futuro deportivo del país.

Primer mundial femenino para la selección española

Las jugadoras de la selección española celebran su victoria ante Inglaterra en la final del Mundial de Fútbol femenino en Sídney, Australia, este domingo. EFE/ Dean Lewins

El fútbol femenino ha vivido un giro 180 grados este año que se cierra. Pese a que ha sufrido uno de los mayores escándalos, incluso a nivel mundial, por el ‘caso Rubiales’, también ha sido un año de consagración. La selección española derrotó a Inglaterra por 1-0 con un golazo de Olga Carmona en la primera mitad, lo que fue suficiente para que la selección femenina pudiese levantar el título mundial y grabar su primera estrella en la camiseta. Esta edición mundialista ha sido un hecho sin precedente, logrando cuotas de audiencia inalcanzables, lo que señala una consagración significativa, en la que merece mencionar la consecución de la Champions por el FC Barcelona y el balón de oro de Aitana Bonmatí.

El regreso de Fernando Alonso a la élite de la Fórmula 1

Fernando Alonso en el pasado GP de Estados Unidos (EFE/EPA/Adam Davis)

El propio Magic ha alucinado con la temporada que ha conseguido protagonizar al volante de su Aston Martin. En el debut con la escudería británica, el bicampeón del mundo ha sorprendido a propios y extraños con un rendimiento extraordinario, merecedor de ocho podios y la cuarta plaza en el Mundial. La sapiencia de un Alonso que miró de tú a tú a los Red Bull en varias carreras también fue sinónimo de quinta posición de los verdes entre los constructores. Ya se sabe: la veteranía es un grado y Fernando, como el buen vino, parece mejorar con el paso de los años.

Te puede interesar: Al año de la redención de Alonso con Aston Martin sólo le faltó la ‘33′: “No recuerdo algo así desde 2012″

La Euroliga más inesperada del Real Madrid de baloncesto

El Real Madrid, campeón de la Euroliga de 2023 (EFE/EPA/TOMS KALNINS)

Cuando nadie contaba conque los blancos fuesen campeones de Europa en el deporte de la canasta, lo consiguieron. Todo eran dudas hasta que los playoffs continentales las disiparon por completo. La lamentable pelea en el segundo partido de cuartos contra el Partizan de Belgrado cambió el chip de todos para bien. A partir del momento más bajo del curso, llegó un estirón que terminó traduciéndose en la Undécima en términos baloncestísticos. La tripleta de veteranos de lujo (Sergio Rodríguez, Sergio Llull y Rudy Fernández) y el entrenador, Chus Mateo, salieron especialmente reforzados. El éxito se arrastra a día de hoy, con unos primeros meses de la temporada 23-24 arrolladores para el Madrid en todas las competiciones.

Jon Rahm, campeón de Augusta y abandono del PGA Tour

El golfista español Jon Rahm celebra su victoria después de ganar el Masters de Augusta y su consecuente chaqueta verde. (REUTERS/Mike Segar)

En la galería de fotos del ‘León de Barrika’ no faltarán dos instantáneas, muy diferentes entre ellas, pero con gran peso histórico: la que recoge la conquista de su primer Masters de Augusta y la de su fichaje por el LIV Golf. Jon Rahm ha sido una de las figuras protagonistas del golf mundial. Comenzó el año de manera arrolladora, alcanzando el número uno mundial, hecho que defendió con honor al enfundarse la chaqueta verde del Masters de Augusta, siendo el cuarto español en conseguirlo. A esto, se le suma su liderato en la Ryder Cup que conquistó el equipo europeo hace apenas unos meses. Sin embargo, finaliza el año con la suspensión del PGA Tour tras unirse al circuito saudí, lo que cambiará por completo su escenario de cara al próximo año, si bien la plaza en los Juegos Olímpicos y la de los grandes, las tiene aseguradas pese a la sanción.

Aitana Bonmatí se baña en oro

Aitana Bonmatí, Balón de Oro femenino 2023 (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El Balón de Oro femenino se ha afincado en España, concretamente en Barcelona. Durante dos años se lo llevó Alexia Putellas a Mollet de Vallés y en 2023 ha viajado de la mano de Aitana Bonmatí a Villanueva y Geltrú. La futbolista ha sido líder del Barça del triplete y de una selección española ascendió en Sídney al Olimpo del fútbol femenino. Mejor jugadora de aquel Mundial, Aitana cierra su año más premiado. La UEFA la encumbró como Mejor Jugadora de Europa antes de que la revista France Football le otorgara su premio gordo. El trofeo consagra un año lleno de logros para Bonmatí: Copa del Mundo y MVP con la selección española, Liga, Champions y Supercopa con el FC Barcelona con MVP incluido en la dos últimas competiciones. 45 partidos en los que anotó 21 goles y repartió 23 asistencias. “Mucho trabajo y compromiso detrás, nada es casualidad”, expresaba en redes sociales. La bajita del Barça y de la selección es de oro.

Te puede interesar: El año incontestable de Aitana Bonmatí

Adiós a dos leyendas: Lydia Valentín y Ona Carbonell

Lydia Valentín y Ona Carbonell durante sus competiciones (REUTERS) (Montaje Infobae España)

Si alcanzar unos Juegos Olímpicos supone ascender un Everest, Lydia Valentín y Ona Carbonell han escalado todos los ochomiles. Cada una a su manera. Lydia con la barra rebosante de peso y Ona aguantando la respiración bajo el agua. “Me voy feliz, llena y muy agradecida, he conseguido mucho más de lo que imaginé. He hecho historia y he puesto la halterofilia en lo más alto del mundo”, aseguró Lydia Valentín el día de su despedida tras dos años sin competir. Lo hacía con 19 medallas ganadas: tres olímpicas, cuatro en Mundiales y doce europeas. Sin magnesia en las manos, pero con la pinza en la nariz como fiel acompañante, Ona Carbonell colgó el bañador tras dos décadas en las que consiguió crear un estilo que despertó la admiración del mundo y llenar su cuello de metales. 23 del mundo, 12 europeas y 2 olímpicas. Fue la primera nadadora en ganar siete medallas en un mismo Mundial. La halterofilia y natación sincronizada española quedan huérfanas de sus dos mejores deportistas de siempre.

Te puede interesar: La triple medallista olímpica Lydia Valentín anuncia su retirada

El año dorado del atletismo español

Alvaro Martín, María Pérez y Mo Katir, posan con sus medallas conseguidas en el Mundial de Budapest 2023 (EFE) (Montaje Infobae España)

De Pekín 2015 a Budapest 2023. Ocho años pasó el atletismo español por el desierto hasta que consiguió volver a tocar metales dorados en un Mundial. Álvaro Martín y María Pérez lograron la proeza de coronarse por partida doble en 20 y 35 kilómetros marcha en Hungría. Un doblete que nunca había conseguido el atletismo español y al alcance de muy pocos privilegiados como Usain Bolt, Noah Lyles o Faith Kipeygon. Dos baluartes que aspirarán a todo en los Juegos Olímpicos de 2024. Al igual que Mo Katir, el Monje de Sierra Nevada. Apodado así por sus retiros a lo alto de la cordillera andaluza desde donde escribe poesías y se somete a intensos entrenamientos. Le sobraron diez metros para ganar el oro en el 5.000. Acabó segundo, logrando una presea de plata que en 2024 buscará convertir en dorado.

Te puede interesar: Mo Katir, el atleta apodado el “monje de Sierra Nevada” que llegó a España en patera

El póker de Eurocopas

Jordi Alba levanta el trofeo de la Nations League 2023 (REUTERS).

“Tenemos potencial para ganar la próxima Eurocopa”, cree Luis de la Fuente. España, impulsada por la conquista de la última Nations League, buscará en Berlín lo conseguido en Madrid (1964), Viena (2008) y Kiev (2012). La Roja volvió a bañarse en Champán tras once años sin sentir una gota sobre su cuerpo. Un agónico gol de Morata en Braga ante Portugal sacó el billete a la final a cuatro de la Nations League donde los guantes de Unai Simón en la tanda de penaltis frente a Croacia sellaron el quinto título del combinado nacional masculino que ya conoce su camino hasta Berlín. Italia, Albania y Croacia serán los rivales a batir a partir del próximo 15 de junio. España vuelve a ilusionarse.

La conquista de Rafa Nadal de su 15º Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal posa con el trofeo luego de ganar la final individual masculina del Abierto de Francia contra el noruego Casper Ruud en Roland Garros, París, Francia. 5 de junio, 2022. REUTERS/Benoit Tessier

Tras once meses de parón por la lesión que sufrió en el psoas ilíaco izquierdo el pasado mes de enero en el Abierto de Australia, Rafa Nadal vuelve a la competición. Lo hará en el ATP 250 de Brisbane y desde el puesto 664 del ranking, por primera vez en su carrera fuera del Top-100, pero con un objetivo claro: volver a levantar Roland Garros. Pese a que el principal objetivo es sentirse competitivo para poder estar a la altura de poder pelear por los títulos, el que más ansía el balear es el que le ha otorgado la denominación de ‘rey de la arcilla’, al ser el tenista que más títulos del Grand Slam francés posee en su cuenta personal. Con un año por delante marcado de incertidumbre y sin saber si será el último, Rafa tiene claro su deseo de 2024.

El récord de medallas olímpicas en París 2024

Bandera Juegos Olímpicos (Peter Kneffel/dpa)

Es el deseo deportivo más ansiado en España desde Barcelona 1992, cuando se conquistaron 22 preseas que todavía no han podido ser igualadas por ninguna delegación posterior. Se espera que vaya la vencida en la visita a la capital francesa, con motivos para creer. Las opciones de medalla, como de costumbre, son cuantiosas: fútbol, tenis, judo, taekwondo, golf, piragüismo, waterpolo… El evento deportivo por excelencia volverá a ilusionarnos a todos, resultando la cita con mayúsculas de 2024.

Un Marc Márquez otra vez competitivo

Marc Márquez durante su primer test con Ducati (EFE).

La despedida del hexacampeón del mundo de MotoGP de Honda no fue, ni de lejos, la que hubiera querido. Pero el cambio apremiaba tras un auténtico calvario, entre lesiones y una moto alejada de las mejores, entre 2020 y la actualidad. Especialmente dolorosa fue la pasada temporada, en la que el mayor de los Márquez obtuvo más protagonismo por las numerosas caídas sufridas que por sus méritos deportivos. Una realidad que se espera que sea radicalmente distinta ahora, sobre una Ducati y en las filas del Gresini Racing. Formar parte de la estructura más potente de la máxima categoría del motociclismo, aunque esté en un equipo satélite, hace que descartarle de la pelea por el título haya pasado a ser, cuanto menos, osado.

La victoria de Alcaraz en la batalla con Djokovic

El espñaol Carlos Alcaraz celebra su victoria en Wimbledon y su segundo Grand Slam tras vencer a Novak Djokovic en la final. Archivo. (REUTERS/Dylan Martinez)

Carlos Alcaraz ha llegado a la élite del tenis para quedarse. Su temporada en 2022 fue extraordinaria, finalizando con el US Open (primer Grand Slam para su palmarés) y el número uno. Este año, pese a demostrar su gran calidad partido tras partido, ha sufrido una serie de altibajos que han obligado a cerrar el año con un sabor agridulce, aunque con otro major en su cuenta personal como es Wimbledon tras vencer a Djokovic en la final. El último partido del año para el murciano, en la exhibición de la Riyadh Season Cup, volvió a coronar contra Nole, lo que augura que 2024 estará protagonizado por grandes batallas entre ambos, esperando que la balanza caiga de lado del español, quien será pieza clave para certificar la nueva generación que viene en las próximas temporadas.