Lucie Lucas matiza las palabras en las que acusaba a Victoria Abril de agresión sexual: “Me sentí profundamente traicionada”

Victoria Abril y Lucie Lucas en CEME (Captura de pantalla)

En los últimos días, el rostro de Victoria Abril ha copado los titulares de la prensa tras ser acusada de una supuesta agresión sexual por parte de la actriz francesa Lucie Lucas. Unos hechos que salieron a la luz poco después de que la intérprete española mostrase su apoyo al también actor Gerard Depardieu, quien ha sido acusado de violación por varias mujeres.

La acción de Abril hizo detonar a Lucas, quien es conocida por su papel protagonista en la serie Clem, donde interpreta a la hija del personaje de Victoria. La carta abierta en apoyo a Depardieu tiene “mucho que decir sobre algunas de las personas que figuran en esta deliciosa lista de confirmantes”.

Te puede interesar: Victoria Abril, acusada de agresión sexual por parte de su compañera Lucie Lucas

“¿Eh, Victotria? ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluyendo las sexuales, hacia tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayas firmado ese periódico de poca monta... Tú también estás asombrada y, ahora que lo reflexiono, tienes razón. Basta ya de tonterías”, ha dicho directamente a la madrileña a través de un tuit que, poco después, eliminó.

Victoria Abril, acusada de agresión sexual por parte de su compañera Lucie Lucas (Europa Press)

Ahora, Lucie Lucas ha matizado sus palabras al ver la vorágine mediática que han desatado sus palabras. “No es a quien quiero acusar. Tuve una especie de torrente de sangre. Quizás me lo permití porque ella es ‘mi madre de cine’ y me sentí profundamente traicionada y abandonada”, ha apuntado durante una entrevista a France Info.

Además, ha querido quitarle leña al asunto centrando el foco de atención en la denuncia pública que han realizado 13 mujeres, quienes señalan a Gérard Depardieu como autor de tocamientos indebidos, acoso y agresiones sexuales. “Lo que me gustaría denunciar es que existe un sentimiento de impunidad total entre algunas personas, en particular entre las personas de la generación de Depardieu y Abril, que se permiten tiranizar conjuntos enteros y comportarse de maneras que no son admisibles o incluso legales”, ha indicado la intérprete en el ya citado medio.

Te puede interesar: Victoria Abril reacciona a la acusación de acoso sexual de la actriz Lucie Lucas

“Nada que decir”

“Hace quince años que soy actriz y protejo a muchos de estos degenerados no diciendo en las entrevistas todo lo malo que hacen a los demás en un rodaje. Diciendo siempre a los periodistas que todo ha ido muy bien en el plató, que todo el mundo es tan simpático y adorable… ¡Cuando a menudo es totalmente falso! ¿Cuántos comportamientos inaceptables he callado?”, escribió la actriz francesa en su cuenta de Instagram, antes de volver a señalar a Victoria Abril.

Un colaborador de TardeAR logró contactar con la actriz madrileña para su parecer tras esta seria acusación por parte de Lucie Lucas. “Me ha dicho que no sabía nada de lo que estaba hablando, le he tenido que mandar la noticia (...)”, explicaron desde el espacio presentado por Ana Rosa Quintana.

“La he notado un poco enfadada y me ha dicho que no la volviese a escribir porque no tenía nada que decir”, añadió Leticia Requejo, la colaboradora del espacio de Telecinco que también se puso en contacto con Abril. Una reacción que deja entrever lo molesta que se encuentra Victoria Abril por la información vertida por su compañera de reparto.