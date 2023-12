La opinión de la princesa Ana sobre el papel de Camilla como reina de Inglaterra

La princesa Ana en una fotografía tomada en agosto de 2020 en Buckingham.

Ha pasado algo más de un año del fallecimiento de Isabel II, una muerte que sacudió al mundo y que supuso el comienzo de una nueva etapa en el seno de la familia real británica, que se ha tenido que acostumbrar a vivir sin la mujer que, durante más de seis décadas, fue la gran representante de la institución. Desde entonces es su primogénito, el rey Carlos III, quien se encarga de este rol. Pero no lo hace solo, sino acompañado de su mujer, Camilla Parker Bowles, que por su parte lleva el título de reina consorte.

Sobre su rol ha hablado una mujer que la conoce muy bien, su cuñada, la princesa Ana, que se ha sincerado en el documental Carlos III: el año de la Coronación. En este especial, que se emitió el 26 de diciembre en la BBC con motivo del Boxing Day, la princesa aparece halagando a la pareja real, especialmente a la reina, a quien recuerda que conoce “desde hace mucho tiempo”.

“Su comprensión de su papel y de la gran diferencia que supone para el Rey ha sido absolutamente excepcional”, sigue Ana, que después desarrollar cómo es el rol que Camilla tiene en la institución y que, si bien “no es algo que hubiera resultado natural”, se ha adaptado “muy bien” a él.

La princesa Ana junto a su hermano, el rey Carlos, en una imagen de archivo. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

Sobre cómo es en esta labor, explica que “ella proporciona ese cambio de velocidad y tono”, refiriéndose a que ha conseguido hacer más humano a su marido. Y es que, en su opinión, su cuñada es una mujer a la vanguardia e “igual de moderna” que su hermano.

Si algo ha dejado claro Ana de Inglaterra con esta intervención es que tiene una muy buena relación con su hermano y su cuñada. Esto también ha quedado reflejado en los últimos actos que ha compartido con ellos, en los que ha mostrado un gran respeto a su rey y hermano.

Sobre la sucesión al trono, Ana ha señalado que si bien es cierto que su hermano llevaba toda la vida preparándose para ascender al trono, no es algo que uno se imagina hasta que no sucede. “Siendo honesta, no estoy segura de que alguien pueda realmente prepararse para ese tipo de cambio... No es fácil. Pero luego ocurre el cambio y dices ‘está bien, ahora tengo que hacerlo; manos a la obra’”. Para terminar, la hija mayor de la desaparecida Isabel II ha querido recalcar que “la monarquía es una ocupación los 365 días del año, no se detiene porque cambies de monarca, por cualquier motivo”.