La subida astronómica de Alonso con la que supera a Verstappen: 125 puntos más que en 2022

Historia de la Fórmula 1. Alegría de los españoles y de cualquier aficionado a este deporte. La realidad es que, Fernando Alonso fue, es y será leyenda de la F1. El bicampeón mundial estuvo un tiempo alejado de la parrilla, aunque él tenía claro que iba a regresar. Ha batido todos los récords habidos y por haber de longevidad en la F1: número de vueltas completas (más de 20.000), número de kilómetros recorridos (más de 100.000), número de temporadas (20), número de grandes premios disputados (375 -hasta el momento-) ... El único que se le resiste es ser el piloto más viejo de la historia de la F1 en ganar un Mundial. “Estoy a tiempo”, bromeaba el piloto en una entrevista con GQ, quien continuaba que “los récords están ahí para igualarlos o superarlos”.

Se incorporó a Aston Martin procedente de Alpine, con quien no obtuvo buenos resultados. “Aston Martin es diferente a Alpine. Creo que este equipo está muy centrado en brillar las carreras, aunque eso no implica que no quieran vender coches de calle”, confesó el asturiano en favor de su equipo actual. Lo cierto es que en 2022, Alonso consiguió únicamente 81 puntos en su segundo y último año en Alpine. El español decidió marcharse con los de Silverstone: “En Aston Martin es cierto que desde el primer día, al ser un proyecto nuevo en el que todo está como empezando, me acogieron como si fuese un poco líder del proyecto dentro de la pista”.

Este gozo de protagonismo lo ha demostrado durante el calendario de F1. Los ocho podios de Aston Martin (Bahréin, Arabia Saudí, Australia, Miami, Mónaco, Canadá, Países Bajos y Brasil) han tenido como represente al asturiano, y su actuación durante el año le han llevado a colocarse en el cuarto puesto de pilotos, con 206 puntos. Esto le otorga el beneplácito de ser el piloto que mayor mejora ha presentado en esta campaña. De los 81 puntos con Alpine a los 206 de este año, ha presentado una mejoría de 125 puntos más. Ningún otro piloto, ni Max Verstappen, quien ha conseguido prácticamente pleno de victorias, ha conseguido ese subidón.

Gráfico comparativo en puntos de pilotos de F1 entre 2022 y 2023. (F1)

El belga ha sido el claro dominante en este año. En 2022, triunfó en 15 carreras y este año ha aumentado este dato a 19. Ya en la anterior temporada consiguió una cifra brillante en el campeonato (454 puntos), la cual este año ha mejorado con creces hasta alcanzar los 575 puntos (+121). Lando Norris y Lance Stroll han sido los otros dos pilotos que han mejorado respecto a la anterior campaña. El británico ha pasado de 122 a 205 (+83), mientras que el canadiense ha sumado +56 puntos, de 18 a 74. Los peores números se los han llevado Charles Leclerc con -102 puntos y George Russel con -100.

Capaz de igualar a Verstappen

Martin Brundle, expiloto de Fórmula 1, afirmó que tan sólo Alonso y Hamilton “tendrían la cabeza para hacer frente a Max Verstappen”. Tras sus palabras, Helmut Marko, asesor de Red Bull, ensalzó a su piloto. “Tal vez Alonso y Hamilton estarían más cerca, pero nadie podría vencerlo en este momento”. Aunque mes y medio después, dado el pobre nivel de ‘Checo’ Pérez con el coche más dominante de la historia de F1, Marko volvió a sacar a escena los nombres de Fernando y Lewis. “Solo Alonso y Hamilton pueden igualar a Max Verstappen. Solo grandes pilotos como ellos se las arreglarían junto a él”.

Cruce de declaraciones a las que ha respondido Fernando Alonso dejando un recado a Hamilton y manifestando la “extrema confianza” en sí mismo que tiene, como ha explicado en varias ocasiones. “Para estar al nivel de Verstappen hay que tener mucha autoconfianza, así que yo lo haría tan bien como él, no sé Lewis, pero yo sí”, señaló el ovetense, acompañado de una sonrisa, en declaraciones a DAZN. Después de ello, y en un tono más serio, afirmó que “Lewis también”.