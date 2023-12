Carla Vigo relata el estricto protocolo que debe seguir para visitar a sus primas Leonor y Sofía en Zarzuela: “Te piden el DNI al entrar y te dan un cartelito”

Carla Vigo (Europa Press)

Carla Vigo Ortiz pertenece a una de las familias más populares de nuestro país dada su vinculación con la monarquía española. Sin embargo, pese a ello, la sobrina de la reina Letizia siempre ha estado al margen del poder y la fama de la que goza el clan Borbón Ortiz.

Si bien es cierto que en los últimos meses, la joven ha acaparado los titulares de la prensa nacional por sus problemas de salud, lo cierto es que ahora vuelve a situarse en el centro de los focos tras hablar públicamente de cómo es su relación con los miembros de la familia real, en concreto, con Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Te puede interesar: La razón por la que Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, abandona temporalmente su trabajo como actriz

La actriz ha sido entrevistada por el youtuber Ricky García, donde se ha abierto en canal y ha hablado cómo es el vínculo con su familia materna, la ayuda que ha recibido de ellos o la razón por la que se ha distanciado de las hijas de Felipe VI.

Carla Vigo en una imagen de archivo (Europa Press)

Tanto Carla Vigo como su familia han sido muy cautelosos a la hora de hablar públicamente de todo lo relativo a su vida privada. Sin embargo, la bailarina ha asegurado que mantiene una relación con famili, aunque su vínculo más fuerte los mantiene con sus abuelos.

Desde hace un tiempo hasta aquí parece que las cosas en la familia han cambiado, pues hasta hace tres años la relación de Letizia y Telma con Carla era prácticamente inexistente. En este punto, la bailarina ha explicado que cree que “se habrán dado cuenta” de que ella necesita ayuda, sin entrar en más detalles al respecto.

“Nunca he pedido ayuda a mi familia. A veces sí me llaman y preguntan, pero entiendo que es gente muy ocupada y que no pueden estar todo el tiempo llamando. Me da vergüenza, la verdad, aunque sean mi familia, me da vergüenza pedir ayuda”, ha confesado a Ricky García, con la voz quebrada.

Froilán, “una persona muy inmadura”

Respecto a Leonor y Sofía, ha explicado que, cuando eran niñas, acostumbraba a visitar el Palacio de la Zarzuela para pasar tiempo con ellas. Sin embargo, con el paso del tiempo la situación ha cambiado bastante, lo que las ha obligado a distanciarse. La joven ha detallado que, como Leonor se encuentra en la Academia Militar de Zaragoza y Sofía en el UWC Atlantic College, “no hay mucho tiempo” para compartir. Eso sí, ha asegurado que tiene sus teléfonos móviles y que, de vez en cuando, suele contactar con ellas.

Te puede interesar: El impresionante cambio estético de Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, que deja a todos boquiabiertos

Sobre este capítulo, además, ha dicho que ha visitado el Palacio de la Zarzuela en numerosas ocasiones. Pese a que es una casa común y corriente, se sigue un estricto protocolo siempre que se va a visitar a los reyes. “Te piden el DNI al entrar y te dan un cartelito”, ha afirmado. “Si eres una persona importante del Gobierno, pues te dan un cartelito de un color distinto a la familia”, ha explicado.

Por otro lado, pese a que Carla Vigo y Victoria Federica han mantenido durante un tiempo una bonita amistad, a quien nunca ha visto con buenos ojos ha sido a Froilán, a quien califica como “persona muy inmadura”. No obstante, lo que siempre ha tenido claro la sobrina de la reina Letizia es que si quiere mantener una relación buena con su familia, “hay cosas que no se deben hacer” y esa es la razón principal por la que evita responder a las preguntas que hablan sobre ellos.