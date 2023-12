Un hospital español incorpora una técnica novedosa de mastectomía contra el cáncer de mama

Doctora observando una mamografía (Shutterstock)

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común entre las mujeres y, al mismo tiempo, uno de los que más ha avanzado en cuanto a diagnóstico y a tratamiento de la enfermedad. La tasa de supervivencia aumenta constantemente y las muertes asociadas disminuyen cada año, todo gracias a los avances de la medicina y al arduo trabajo de la comunidad científica.

España es uno de los líderes del mundo en cuanto a la investigación contra el cáncer de mama. Ahora, el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha implementado una novedosa y avanzada técnica quirúrgica para realizar las mastectomías que se requieran contra el cáncer de mama. Se trata de la mastectomía endoscópica, también conocida como cirugía endoscópica de mama, y resulta mucho menos invasiva, menos dolorosa y más estética.

Esta cirugía por endoscopia, en la que los cirujanos pueden observar el interior del cuerpo, solo precisa de realizar una incisión de 3 centímetros en la axila para introducir un dispositivo. Este diminuto artefacto infla la mama con gas CO2 para crear un espacio de trabajo en el que se pueda observar el tejido desde dentro e introducir el material quirúrgico necesario.

De esta manera, a través de la cirugía endoscópica se puede conservar la piel y el pezón, extirpar el tejido mamario afectado por las células cancerígenas mediante incisiones mucho más pequeñas y llevar a cabo reconstrucciones de la mama de forma mucho menos agresiva y más rápida.

Por otra parte, esta esperanzadora técnica también tiene ventajas para los propios cirujanos encargados de realizar la mastectomía. La cirugía endoscópica de mama permite a los encargados de la operación de ver perfectamente y controlar absolutamente todas las partes de la mama durante el proceso a través del proceso.

Comenzaron realizando las operaciones en mamas pequeñas y continuaron avanzando a las de mayor tamaño. Sin embargo, los doctores del Hospital Universitario de Torrejón creen que todavía no sería posible realizar esta técnica con mamas demasiado caídas, puesto que no podrían elevarse por endoscopia y habría que recurrir a la técnica quirúrgica regular.

Joven autoexaminando sus pechos (Shutterstock)

Factores de riesgo de padecer cáncer de mama

Los expertos relacionan factores hormonales, de estilo de vida e incluso ambientales que pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama; pero no termina de estar claro por qué algunas personas que no presentan factores de riesgo desarrollan cáncer, mientras que otras que tienen factores de riesgo no lo hacen.

El estilo de vida tiene un impacto sobre el desarrollo o no de la enfermedad, ya que, por ejemplo, la falta de actividad física puede estar relacionada con el riesgo de cáncer de mama. Los expertos llevan años aconsejando sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable para prevenir, en definitiva, cualquier tipo de cáncer. No fumar, limitar la ingesta de alcohol, seguir una dieta rica en frutas y vegetales y protegerse de la radiación solar son algunas de las recomendaciones que también podemos seguir.