La ‘cláusula del miedo’: el as bajo la manga del Barcelona que solo podrá usar a medias contra el Girona

Eric García, jugador del Girona (Instagram de Eric García)

Este fin de semana el Barcelona tiene una cita muy importante, reciben en el Estadi Olímpic Lluís Companys al Girona, que se encuentra segundo en la tabla empatado a puntos con el líder, el Real Madrid. Por ello, los azulgranas saltarán al césped con la mente puesta en los tres punto, en recortar distancias para continuar en la lucha por la corona de campeón. Se prevé un partido complicado para ambos conjuntos, aunque el Barça cuenta con un “as bajo la manga” que saldrá a relucir en Montjuic, aunque será a medio gas, dado que no podrá aplicarlo a todos los casos como le gustaría.

Se trata de la ‘cláusula del miedo’, la cual se incluye en los contratos de cesión con el fin de que los jugadores que sean cedidos no puedan jugar, en este caso, contra el equipo culé. En este caso, hay dos jugadores en el Girona que están cedidos por el FC Barcelona: Eric García y Pablo Torre. El problema es que el club catalán solo podrá aplicar esta medida contra uno de ellos, ya que en el contrato de cesión del otro entró el juego el factor tiempo y no pudieron incluir esta cláusula.

Eric García es el jugador que podrá saltar al terreno de juego este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. ¿El motivo? Las prisas por el cierre del mercado le jugaron una mala pasada al Barcelona. Era el último día de mercado y los azulgranas acaban de llegar a un acuerdo con los gironins, tanto apuraron que el contrato de cesión se firmó casi sobre el pitido final. Las prisas hicieron el resto y la cláusula nunca fue añadida. Una cuestión que podría jugarles una mala pasada este domingo porque si hay algo que se cumple religiosamente es la ley del ex.

Y es que, cada vez que un jugador se enfrenta a su exequipo, este marca. Son muchos los ejemplos que hay de esto, sin ir más lejos el pasado fin de semana Joao Félix hizo el único tanto del encuentro ante el Atlético de Madrid. Así, en el Barça probablemente estén cruzando los dedos para que esto no ocurrida para no sufrir la ley de ex en sus carnes por culpa de la falta de tiempo y las prisas. Además, Eric García es una pieza fundamental en el Girona, se ha ganado la titularidad, prácticamente desde el primer día, debido a que aporta seguridad en defensa. Por lo que, para Michel, su actual entrenador, es un alivio contar con él.

¿Hay alguna posibilidad de que Pablo Torre juegue?

De quien no se tienen que preocupar, al menos a priori, es del otro jugador que tienen cedido al Girona: Pablo Torre. Este jugador no estará presente en Montjuic, dado que en su contrato sí que incluyeron la ‘cláusula del miedo’. En caso de que el Girona quisiera contar con él, tendría que pagar 300.000 euros. Sin embargo, todo parece apuntar a que será baja en el partido del domingo ante el Barcelona.

Xavi y la ‘cláusula del miedo’

Desde que Xavi Hernández tomó las riendas del vestuario del Barcelona, la cláusula del miedo ha sido una imposición en todas las cesiones que lleva a cabo el club azulgrana. Él fue quien tomó la decisión de que esta medida se incluyera en los contratos de cesión, dado que, hasta ese momento, el Barça nunca antes la había aplicado. Abde y Nico son algunos de los jugadores que ya la han sufrido en sus propias carnes, quienes se han visto privados de jugar los culés. Respecto al caso del segundo, Xavi explicó que había hablado con el futbolista y aseguró: “Lo de la cláusula lo veo bien. Es nuestro jugador. Confiamos mucho en Nico y no queremos que nos perjudique. Es un punto positivo y es una decisión que tomamos en el club” expresó el técnico catalán.