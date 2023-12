España consigue remontar el partido ante Suecia tras dejar a un lado los líos en el vestuario

Las jugadoras de España celebran uno de los goles durante el encuentro ante Suecia (EFE/ Jorge Zapata)

España demuestra por qué es campeona del mundo. La selección ha empezado por debajo en el marcador ante una Suecia dispuesta a llevarse los tres puntos por todos los medios para asegurar una segunda plaza en la competición. Con un 1-3 con La Roja perdiendo, todo parecía indicar que los deberes ya estaban hechos. Sin embargo, las jugadoras de España no estaban dispuestas a afrontar otra derrota. Tirando de orgullo, La Roja consiguió dar la vuelta al encuentro con fiesta del gol y todo.

España llegaba al partido ante Suecia después de haber perdido frente a Italia, en un partido marcado por la polémica que ha marcado toda la semana. Aitana Bonmatí pidió el cambio al equipo técnico en el descanso debido a que no se encontraba bien, según se vio obligada a explicar ella misma. Algunos consideraron que este movimiento se debió a un enfrentamiento entre Montse Tomé y la jugadora catalana. Lo cierto es que el partido volvió a reanudarse sin ella. Tal fue la confusión que generó la situación que España volvió a saltar al terreno de juego con tan solo 10 jugadoras, pero rápidamente Esther se puso las botas y pisó el césped para ocupar el puesto de Aitana.

La polémica no quedó ahí, sino que, además, en la siguiente sesión que tuvo lugar tras el encuentro, la jugadora azulgrana no se entrenó junto al resto de sus compañeras. La “resaca” del partido todavía estaba muy presente y parece que Bonmatí optó por acudir a Las Rozas. Durante el resto de la semana, las informaciones sobre esta cuestión no han dejado de salir a luz, distintas jugadoras como la propia Esther González o Athenea han hablado acerca de lo ocurrido; incluso Tomé salió a desmentir todo tipo de noticias restando leña al asunto.

Una de las mayores incógnitas, además de qué había ocurrido con Aitana Bonmatí, era si esta entraría en el once inicial ante Suecia. Todos los focos estaban puestos en esta cuestión, esperando a que Tomé hiciera pública la lista de jugadoras que arrancarían sobre el terreno de juego cuando sonara el pitido inicial. Finalmente, la técnica decidió dejar en el banquillo a la catalana y situar a Maite Oroz junto a Jenni Hermoso y Teresa Abelleira en el centro del campo para repartir el juego de España.

Noticia en ampliación