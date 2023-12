Montse Tomé no niega la bronca con Aitana Bonmatí y vuelve a señalar a Athenea: “No tenía información para poder hablar”

Montse Tomé da instrucciones durante el Suiza-España de la Liga de Naciones 2023-2024 (RFEF).

La verdad es relativa. Se encuentra sujeta a la libre interpretación de cada persona. Sirvan estas palabras como base para seguir explicando las versiones de las protagonistas del error en los cambios de España de la Selección ante Italia. La remontada de las transalpinas, que acabaron imponiéndose por 2-3, se inició por una chapuza imperdonable: tras el descanso, saltaron al campo 10 jugadoras en lugar de 11. “Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida, porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera”, comentó Aitana Bonmatí, que no volvió al partido después de la primera mitad debido a una tensa conversación con Tomé.

Tampoco lo hizo Athenea del Castillo, una de las goleadoras españolas. La situación pareció pillar por sorpresa al equipo nacional, puesto que Lucía García entró al terreno de juego corriendo y sin acabar de estar preparada y Esther González, directamente, apareció sin ni siquiera haber calentado. “Aitana nos avisó con muy poco tiempo de que no podía continuar… Por eso hemos empezado con una jugadora menos”, señaló la seleccionadora que este lunes, 24 horas de enfrentarse a Suecia, volvió a pronunciarse sobre la polémica.

Del lío con Aitana al lío con Athenea

“Es cierto que ha habido algún comentario en base a esto, pero al final el vestuario es lo importante, el equipo, y todo lo que ocurre dentro es importante que lo protejamos y sea algo nuestro. Nosotros somos súper profesionales y tanto ‘staff’ como jugadora queremos lo mejor. Nuestra mente tiene que estar en el equipo, somos todas y todos, y todos tenemos que sumar”, explicó Tomé acerca de su discusión con Aitana Bonmatí. También alzó la voz apuntando a Athenea del Castillo, quien tras el partido ante Italia desmontó la teoría de Tomé. “Los cambios los ha dicho nada más empezar la charla, habrá sido un error de cálculo”, aseguró.

Montse Tomé: "No siento que las jugadoras no me quieran"

“Respecto a lo que dijo Athenea, creo que tampoco tuvo el tiempo suficiente para tener toda la información suficiente para poder hablar de ello. Como ya he dicho, son cosas que quedan para nosotras y no haría bien si hablo hoy de esto aquí. Estas cosas no nos gustan que ocurran y cuando ocurren tratas de adaptarlo y solucionarlo y ahora estamos en este punto. Ocurren cosas imprevistas y nosotras tenemos que tener la capacidad de centrarnos en las cosas que podemos controlar”, afirmó.

Montse Tomé y el ‘staff’ de España, señalados desde dentro

En una entrevista para Radio Nacional, Esther González pudo dar su versión de los hechos. “En ese momento, no entendí nada. Yo me senté en el banquillo y de repente veo que el partido ya ha empezado, me llaman y me dicen ‘tienes que salir sin calentar’. Es lo que tengo que hacer, salir para ayudar al equipo, pero en ese momento ya salgo para sacar de puerta, porque ya había pasado el 1-1″, expuso primero.

“Creo que es algo que tenemos que trabajar tanto staff como jugadoras. La información debe llegar antes, lo primero por el equipo, porque no podemos dejar al equipo con 10, es un error importante. También está el staff, tiene que ser capaz de actuar muchísimo antes. No puedes dejar que el equipo empiece una segunda parte con 10 jugadoras, no se puede permitir. Es algo en lo que queremos trabajar”, criticó, después, González.

De hecho, en su paso por los micrófonos de la radio pública española, reconoció que ni siquiera esperaba ponerse a jugar entonces: “Realmente, no sabía que me iban a cambiar. Estaba esperando que me mandasen calentar porque quería jugar. Tenemos que mejorar muchísimas cosas”.