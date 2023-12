Alonso señala a la FIA sin miramientos: “Todos estamos contentos de que haya terminado”

Fernando Alonso en una rueda de prensa (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

La temporada de Fórmula 1 ha terminado y Fernando Alonso, antes de pasar a un segundo plano unos meses, quiso dejar bien claro que 2023 ha sido un año prácticamente inmejorable para él. El bicampeón del mundo español no ha dudado en situar su concurso con Aston Martin a la altura del que protagonizó en 2012 con Ferrari, cuando todavía peleaba por el título. No ha sido el caso en la actualidad, pero su vuelta a la élite del deporte rey del automovilismo es un hecho y afrontará 2024 con la ilusión de ir a más con los verdes.

Los ocho podios que se ha apuntado Alonso han sido motivo de orgullo para todos en la escudería británica. Ser capaces de hacerse un hueco entre los cinco mejores constructores del Mundial no es un logro menor precisamente, y en Silverstone se han empapado al máximo del hambre competitiva del asturiano. Inconformista por naturaleza, no subir el nivel no será una opción la próxima campaña. Magic seguirá poniendo de relieve lo bueno y lo malo, sin morderse la lengua cuando le toque pronunciarse.

Te puede interesar: El ninguneo de la Fórmula 1 a Alonso

Siempre rotundo cuando lo cree necesario, Alonso aprovechó el adiós del campeonato en Abu Dabi para ser crítico, como en otras ocasiones, con la FIA. La Federación Internacional de Automovilismo, que regula la F1, se llevó unas palabras para nada exentas de dureza por parte de la leyenda de su competición estrella, que pidió abiertamente que se cambie uno de los elementos centrales de cada fin de semana: las clasificaciones.

El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso. (Aston Martin)

Alonso critica a la FIA

“Las salidas no ayudaron ni empeoraron las cosas. No cambió mucho, pero demuestra que el formato de clasificación está obsoleto. Este apartado de los grandes premios solía ser la mejor sesión del fin de semana, es donde los coches cobran vida. Conduces estos coches tan rápidos y ahora es la peor sesión del fin de semana. Para los equipos, para los pilotos, para la gestión del tráfico, para los límites de la pista”, denunció Alonso, en declaraciones recogidas por MARCA.

Te puede interesar: El expiloto de Fórmula 1 que mejor conoce a Alonso analiza su temporada con Aston Martin

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

La crítica no terminó ahí, porque el piloto más veterano de la parrilla (42 años) siguió manifestando que la clasificación, tal y como se efectúa ahora mismo, no es plato de buen gusto. “Ir a los comisarios, no respetar el delta, obstaculizar a la gente, borrar las vueltas… Todos estamos contentos de que haya terminado y no debería ser así”, sentenció.

También hubo discursos más amables en su balance del curso. Por ejemplo, el que tuvo por protagonista a su compañero de equipo, Lance Stroll. “Ha sido genial. Creo que él y yo tenemos una relación muy especial, en comparación con otros equipos con los que he trabajado y cualquier equipo que conozco del paddock actual. Hablamos mucho, estamos en contacto todas las semanas por teléfono, en la fábrica, en las carreras, e intentamos asegurarnos de que todos vamos hacia la misma dirección. Compartimos muchas cosas”, reconoció a los medios.

Fernando Alonso atiende a los medios (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

“Ha sido impresionante ver su dedicación y motivación en los altibajos, al comienzo del año con una mano rota y luego a lo largo de la temporada estaba tan decidido a volver a poner las cosas en su lugar… Creo que lo hizo mejorar en las carreras de México, Brasil y Las Vegas. Y, para ser honestos, me ha sorprendido el nivel de compromiso y de motivación que tenía. Eso son sólo buenas noticias para el equipo”, elogió, además, Alonso.