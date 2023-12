Díaz carga contra empresas que “envenenan” y pide un tribunal internacional para el clima

La vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, durante la presentación del libro '¿Sociedad de mercado o sociedad decente?', en el Auditorio Zona Franca, antiguo rectorado de Vigo, a 30 de noviembre de 2023, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). )Adrián Irago - Europa Press)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha cargado este sábado contra las grandes empresas que “están envenenando el planeta” y ha reclamado la creación de un tribunal internacional que depure las responsabilidades climáticas de esas compañías en todo el mundo.

Díaz ha lanzado esta reivindicación junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, antes de analizar los objetivos y desafíos de la COP28 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) en una reunión con responsables de Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF y Amigos de la Tierra.

Te puede interesar: Más de 20 países acordaron durante la COP28 triplicar la capacidad global de energía nuclear para 2050

“La emergencia es de tal calibre que debemos crear ese tribual y tratados de no proliferación de combustibles fósiles y energías que tienen que estar erradicadas de nuestras vidas”, ha manifestado.

Estos días se celebra la #COP28. El cambio climático no es una amenaza futura, es el desafío más importante del presente.



La transición ecológica se hace ganando derechos para las mayorías y exigiendo más a quienes más tienen y contaminan. No hay tiempo que perder. pic.twitter.com/xh7FjAsvXD — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 1, 2023

En el ámbito doméstico, la líder de Sumar ha subrayado la necesidad de una fiscalidad verde, de triplicar la implantación de las renovables, descarbonizar la economía y cambiar las bases del modelo de producción del sistema capitalista, “absolutamente depredador”.

La transición hacia las renovables, no obstante, “no puede estar propiciada por las cinco grandes energéticas del país; esto no haría más que abundar en un modelo que sí, será renovable, pero no es democrático en términos económicos”, ha manifestado para reclamar que se busque el consenso de las comunidades donde se implanten esas nuevas energías y se fijen las compensaciones necesarias.

“No hay elección, no se discute la evidencia de la ciencia acerca de la crisis climática, que ya ha llegado a nuestras vidas y también a los barrios más humildes”, ha manifestado convencida de que justicia climática y justicia social van de la mano.

Te puede interesar: COP28: cuatro claves sobre la Cumbre Climática que busca frenar el calentamiento global

En la misma línea, Bustinduy ha apostado por que el Gobierno de España asuma un papel de “referente a nivel mundial” para transformar un sistema económico que, ha denunciado, “es irracional, es injusto, está amenazando la supervivencia de la vida y está generado cada vez más desigualdades”.

Díaz pide “más ambición” en la COP28

En sus redes sociales, la vicepresidenta segunda ha denunciado la “falta de ambición” de la sociedad internacional. “Sabemos que vamos tarde, que los objetivos que nos marcamos son insuficientes y que necesitamos más ambición”, afirma en un vídeo publicado en Twitter (ahora X).

“Necesitamos garantizar que la transición climática se hace ganando derechos. Necesitamos una revolución fiscal verde que garantice que las empresas que envenenan nuestro planeta paguen la factura de la reconstrucción de nuestro futuro”, continúa el vídeo.

Para Díaz, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Dubái hasta el próximo martes 12 de diciembre, es una nueva oportunidad para que los países construyan “una economía democrática verde, con más derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Que cuide nuestra casa común”.

(Información de EFE)