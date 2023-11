Premios Goya 2024: estas son las plataformas en las que puedes ver las nominadas

Patricia López Arnaiz y Sofía Otero en un momento de la película

Los Premios Goya ya están aquí. Bueno, hay que esperar hasta el próximo 10 de febrero de 2024. No obstante, acabamos de conocer las películas que estarán en esa gala, los títulos nominados para la que será la edición número 38 de los premios que celebran el año del cine español. Entre estas nominaciones han destacado varias películas, como 20.000 especies de abejas, Cerrar los ojos o La sociedad de la nieve, y han aparecido nuevas sorpresas como Te estoy amando locamente o Creatura, películas que no partían tan favoritas y han dado la sorpresa.

Por todo ello, y poniendo la mirada en el horizonte hacia esa gala del año que viene, hemos recopilado una lista con algunas de las películas nominadas y las plataformas en las que pueden verse. Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+, Filmin... puede que tengas todas o no pero muchas de ellas la mejor manera de haberlas visto es haber acudido a cines en su momento. Algunas de ellas aun siguen en cartelera o están cerca de hacerlo, como Robot Dreams de Pablo Berger, que llega a cines este próximo 6 de diciembre.

Upon entry - Movistar+ y Filmin

Ya fue una de las sorpresas en las primeras nominaciones de premios de la temporada, los Forqué, y repitieron más tarde en los Feroz y ahora en estos Goya. Estrenada en junio, la película tuvo un modesto recorrido en taquilla, y ha sido precisamente su nominación la que ha empezado a ponerla en valor y situarla como una de las tapadas de las próximas galas. La película trata sobre una pareja que se va a vivir a Nueva York, pero antes tiene que pasar por un tortuoso procedimiento de inspección en la aduana del aeropuerto, donde descubren hasta qué límites son capaces de llegar algunos agentes de seguridad con la excusa de proteger su país.

Alberto Ammann y Bruna Cusí antes de pasar el control de inmigración en 'Upon Entry (La llegada)' (Karma Films)

Matria - Movistar+

Otra de las tapadas de estos premios es Matria, que ha recibido la de Mejor dirección novel para Álvaro Gago y la de Mejor actriz protagonista para María Vázquez. Esta última tiene muchas papeletas para obtener el cabezón dada su magnífica interpretación como Ramona, una mujer de 40 años que trabaja en una fábrica y vive con lo justo para llegar a fin de mes.

Imagen de 'Matria'

Te estoy amando locamente - Movistar+

Sin duda otra de las grandes sorpresas de estos Premios Goya, más aun de lo que lo había sido en las nominaciones de otros premios, ha sido Te estoy amando locamente. La película que cuenta las primeras batallas del movmiento LGTBI en Andalucía ha pasado de sorpresa a confirmación, haciéndose con varias nominaciones importantes, entre ellas las de Mejor dirección novel (Alejandro Marín), Mejor guion original (Alejandro Marín y Carmen Garrido) y Mejor actor revelación por partida doble, con La Dani y Omar Banana aspirando al cabezón.

Alba Flores en 'Te estoy amando locamente'

Una vida no tan simple - Movistar+

Algo más desconocida es Una vida no tan simple, que ha obtenido la nominación a Mejor guion original, a cargo de su también director Félix Viscarret. La película cuenta la vida de Isaías (Miki Esparbé), un arquitecto de 40 años quien poco a poco ve como los sueños a los que aspiraba se han ido esfumando, mientras intenta lidiar con el hecho de ser padre y del desgaste de la relación con su mujer. Sin embargo, cuando conoce a otra madre primeriza, Ana (Ana Polvorosa), comenzará a entender

Miki Esparbé protagoniza la última película de Félix Viscarret, 'Una vida no tan simple'

20.000 especies de abejas - Movistar+

De la noche a la mañana se ha convertido en una de las grandes favoritas a los Goya, aunque no es que no se pudiera esperar. La película de Estibaliz Urresola fue desde el principio uno de los grandes títulos españoles del año, cuando destacó en febrero en el festival de cine de Berlín gracias al premio interpretativo para su joven protagonista, Sofía Otero. Más tarde pasaría por el Festival de Málaga, donde ganaría la Biznaga de Oro y el premio a Mejor Actriz de Reparto con Patricia López Arnáiz. La película cuenta la historia de esta madre y esta hija que van a pasar el verano al pueblo y allí lidian con las miradas y las expectativas de la gente, pues mucha no acepta que la joven se denomine como chica a pesar de haber nacido como chico.

Sofía Otero en un momento de la película '20.000 especies de abejas'

La sociedad de la nieve - Netflix

Por último, pero no menos importante, está otra película que también parte como favorita, pero que aun no ha llegado siquiera a nuestros cines. Se trata de La sociedad de la nieve, la nueva película de J.A. Bayona que narra la conocida tragedia de los Andes, cuando un avión se estrelló en la cordillera y los supervivientes tuvieron que aguantar en condiciones inhumanas. La película llega a cines seleccionados el próximo 15 de diciembre, aunque se podrá ver en Netflix a partir del 4 de enero de 2024.