En Honda ya temen a Marc Márquez: su exjefe lanza una certera advertencia tras el primer test con Ducati

Marc Márquez durante su primer test con Ducati (EFE).

La primera toma de contacto de Marc Márquez con su nueva moto no ha dejado indiferente a nadie. Los aficionados se dieron cita en el Ricardo Tormo desde primera hora del pasado martes, la expectación generada en el garaje de Gresini Racing respondía más a una victoria que al debut de un piloto con su nueva escudería. Tuve que meditarlo mucho porque es un cambio arriesgado, de hecho, sigo teniendo dudas”, aseguraba el piloto español antes de subirse a la moto y rodar en Cheste. “Esto es una mala noticia para nosotros, pero muy buena para el mundo de la moto”.

Sirvan estas palabras del director deportivo del Prima Pramac Ducati, Gino Borsoi, para describir el pánico que transmitió Marc Márquez en su primer día como piloto de Gresini, equipo satélite de Ducati. El deportista catalán sorprendió a todos, incluso a él mismo, y llegó a ser el más rápido de los entrenamientos antes de finalizar cuarto, por detrás de Viñales, Binder y Bezzechi. Las dudas de Márquez se desvanecieron en cuanto se subió a la Ducati. Su gesto, al pasar por meta y colocarse primero momentáneamente, agitando la mano en señal de estupefacción, lo decía todo: ha vuelto.

Te puede interesar: El nuevo director deportivo de Marc Márquez ya le sitúa en la pelea por el Mundial: “Mentiría si dijera lo contrario”

“Va a pelear por el Mundial”

Esa misma sensación recorre cada uno de los garajes del paddock. En el de Honda, el suyo durante 11 temporadas, son conscientes de hasta donde puede llegar el piloto español. “He visto que se ha bajado de la moto y estaba contento, no hace falta ser muy listo. Claro que me alegro. Yo creo que, va a pelear por el Mundial al cien por cien”, analiza Alberto Puig, jefe de Honda. “Más que un cambio de ciclo es un cambio de piloto, simplemente. Pero bueno, temporada 2024, moto diferente y piloto diferente. Y bueno, la verdad es que hemos encontrado cosas en las que realmente hemos mejorado. En otras no, pero hacía tiempo que no notábamos una mejoría en unas partes de la moto tan importantes como las que hemos notado hoy. Estamos contentos”, añade.

Marc Márquez avisa tras su exhibición con la Ducati: su gesto al pasar por meta lo dice todo.

Otro cambio es el de las tripulaciones, la de Márquez se la queda Mir que pasará a tener su equipo y lado del box. “Creíamos que tenía sentido que el jefe de mecánicos español estuviera con un piloto español. Era un poco, dentro de que todo el mundo se entiende, poder entenderse probablemente más con alguien de tu misma nacionalidad o idioma que con otro. Este ha sido básicamente el motivo”, explica Puig.

Te puede interesar: Marc Márquez avisa tras su exhibición con la Ducati: su gesto al pasar por meta lo dice todo

Marc Márquez en su estreno con Gresini (EFE).

Gestión de Ducati y Márquez

Las sensaciones generadas tras el test contrasta radicalmente con las que rodeaban los instantes previos. Gigi Dall’Igna, el gurú y máximo responsable de Ducati Corse, su departamento de carreras, fue rotundo al hablar sobre la postura de la marca. “Seguramente la posición era que no querían a Márquez”, aunque reconoce que es un orgullo tener a un piloto como el español en sus filas. “Tengo curiosidad por verle, escuchar los comentarios que me dará, porque es uno de los pilotos más importantes en la historia del motociclismo y, por lo tanto, es un honor que tuviera ganas de correr con nuestra moto”.

“Seguramente, Marc es un piloto incómodo, porque es uno de los pilotos más importantes en la historia del Mundial y nosotros tendremos que hacerlo bien para gestionar bien la relación entre todos los equipos y todas las personas que trabajan en Ducati porque creo que uno de nuestros puntos fuertes es la armonía, que hay dentro de nuestro equipo. Con nuestra moto han ganado prácticamente todos los pilotos que se han subido a ella, con lo que imagino que su estilo irá bien. De todos modos, sabremos adaptar la moto a sus consejos para llevarla a su estilo”, añade.