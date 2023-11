Laporta vuelve a cargar contra el Madrid por el “penalti a Raphinha”: “Si le hubiera pasado, se habla toda la semana; no es victimismo”

Fotografía de archivo de Joan Laporta (EFE/Alejandro García)

De un tiempo a esta parte, Joan Laporta aprovecha prácticamente cualquier comparecencia pública que se le presenta para criticar al eterno rival de su FC Barcelona, el Real Madrid. El presidente del conjunto azulgrana ha protagonizado unas nuevas declaraciones polémicas, con los blancos como destinatarios de las mismas, este miércoles, en el acto de presentación del comisionado del 125 aniversario del club.

“Muchos estaban esperando que perdiéramos contra el Oporto. No es fácil ser del Barça. Debemos luchar contra muchas cosas. Esta misma semana, sólo se ha hablado de cojonadas, cuando se debía haber hablado del partido del Rayo y del penalti a Raphinha o el que también le hicieron a Lewandowski. Si le hubiera pasado esto al Madrid, seguro que se habla toda la semana”, afirmó Laporta durante su intervención.

“No es una cuestión de victimismo”, recalcó el directivo a continuación. “Nosotros para ganar debemos ser mucho mejor que los rivales y nos ponen las cosas difíciles. Ahora hemos conseguido el triunfo ante el Oporto y tenemos una moral de hierro para ganar al Atlético y al Girona”, añadió.

Sin embargo, ahí quedó la crítica hacia la labor arbitral tras el último partido liguero del Barça. El pasado sábado, en Vallecas, los de Xavi empataron 1-1 contra el Rayo, con dos acciones reclamadas especialmente por los visitantes. La que más críticas suscitó fue un posible penalti de Pacha Espino sobre Raphinha en el tiempo de descuento de la segunda mitad, considerándose que el defensa local tocó la pierna del brasileño dentro del área al intentar despejar la pelota.

Por otro lado, tampoco pasó desapercibido un derribo a Robert Lewandowski, protagonizado por Florian Lejeune. El central tumbó a la principal referencia ofensiva culé en la zona susceptible de decretar penas máximas, pero no hubo castigo. Además, en las filas del Barça no se mostraron nada convencidos con el hecho de que el gol del Rayo, obra de Unai López, subiese al marcador en el 39: se reclamó fuera de juego inmediatamente anterior al chut, por parte de Óscar Valentín, pero no se invalidó el tanto.

“Vivimos en un sufrimiento constante”

Hasta la fecha, no está siendo una temporada especialmente tranquila para el Barça. Cuarto en LaLiga, a cuatro puntos del liderato que ostenta precisamente el Madrid, acaba de conseguir la clasificación para octavos de final de la Champions. Eso sí, el billete no se ha logrado sin sobresaltos, tal y como ha admitido incluso el propio Laporta.

“Vivimos en un sufrimiento constante. Es un sufrimiento divertido. Me alegré por Xavi, se lo merece. Tuvo que superar situaciones muy difíciles, con jugadores lesionados… Me dio mucha alegría viendo los goles de los Joãos, con Pedri corriendo como Gavi y con el regreso de Frenkie (de Jong). Hemos recuperado el balón y así somos imbatibles”, ha aseverado el máximo responsable institucional de la entidad.

Este martes, el Barça consumó su presencia en la siguiente fase de la máxima competición europea gracias a su victoria por 2-1 frente al Oporto. Lo hizo remontando, ya que los portugueses llegaron a ponerse por delante en la primera mitad. Cancelo primero y Joao Félix después le dieron la vuelta a la situación para consumar la mejor participación reciente de los de la Ciudad Condal en la Champions, pase lo que pase a partir de los cruces.