Laporta no estaba de acuerdo con el once titular de Xavi: esperaba a los mejores y “dar un golpe encima de la mesa”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, recibió el permiso médico para subirse a un avión y poder acompañar al equipo al encuentro liguero contra el Rayo Vallecano. El club catalán consiguió un empate in extremis en el minuto 82 con un gol en propia puerta de Lejeune. Los locales se adelantaron con un tanto de Unai López en el minuto 39, y el Barça aunque dominó el encuentro, no consiguió encajar ningún gol. Este reparto de puntos suponía el cuarto empate consecutivo fuera de casa para los azulgranas.

Xavi Hernández acusa esto a la “mentalidad”, que debe “mejorar mucho” para poder “ganar títulos este año”. “En la primera parte, pese al dominio, nos falta la mentalidad de ir a por el partido. Generamos solo dos o tres ocasiones, tenemos que cambiar la mentalidad si queremos ganar títulos esta temporada. En la segunda, ya somos agresivos, hemos podido remontar”. Pese a esto, el técnico culé manifestó su desacuerdo tanto en el gol de Unai, quien desde su punto de vista no debió de haber subido: “Yo solo hablo con el linier. Él me dice que cree que condiciona, pero al final lo dan”, como en un penalti no pitado a Raphina: “Es penalti claro a Raphinha, me lo dice todo el mundo, he visto la imagen, es penalti claro”. “Creo que todos estamos de acuerdo en que lo de Raphinha contra el Rayo fue un penalti como una catedral. Y lo de Lewandowski, también”, ratificó Laporta.

🗣️ "Condiciona muchísimo. También un penalti sobre Raphinha... son situaciones muy difíciles que nos salen cruz, pero hay que quedarse con la segunda parte y hacer autocrítica"



Sin embargo, según explicaron desde Catalunya Ràdio, las decisiones del entrenador parecen no ser del agrado para todos, pues Laporta manifestó su desacuerdo ante la apuesta de Xavi. El máximo dirigente del club esperaba que apostara por los mejores jugadores y más habituales, con el objetivo de “dar un golpe encima de la mesa”. Xavi salió sin Araujo, Raphina, Joao Félix, Gündogan y Koundé. Al término del partido, Laporta dio su opinión respecto al partido ante el equipo madrileño, y aunque también consideró penalti las acciones sobre Raphina y Lewandowski, quiso dejar claro que el equipo de Xavi Hernández no se excusa en las decisiones de los colegiados: “Nosotros tenemos que dedicarnos a ganar. Lo del arbitraje ya es agua pasada”, algo que también ratificó el técnico en rueda de prensa: “Nos está saliendo cruz en las decisiones polémicas. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos empatado en la segunda”.

Deco, también molesto

El desacuerdo en los once hombres elegidos por Xavi Hernández para el encuentro pasado no fue solo para Laporta, sino que, como explicó la periodista Laia Tudel en el programa ‘Tot Costa’, tampoco agradó al director deportivo, Deco, quien ha mostrado su confianza en Xavi. En una entrevista hace unas semanas con la Agencia Efe, el director deportivo expresó su apoyo al proyecto de Xavi, que esperaba que fuese largo: “Espero que su proyecto sea largo, que estemos al inicio, no a la mitad”.

“Siempre que estaba con el presidente (Joan Laporta) defendía mucho la llegada de Xavi, porque el Barça necesitaba reconstruirse con gente que conoce el club. Y Xavi es un entrenador que te daba esa capacidad y esa tranquilidad para poder construir un equipo”, apuntó Deco, para añadir que “es importante que lleguen resultados y también queremos jugar bien a fútbol, pero yo creo que Xavi tiene todos los elementos para hacerlo bien”.