El polémico ‘penalti’ que devuelve la vida al PSG: “Qué montón de mierda...”

El PSG recibió el martes al Newcastle en el Parque de los Príncipes por la quinta jornada de la Champions. El equipo de Luis Enrique afrontaba un partido decisivo, en el que la victoria les haría depender de sí mismos para pasar a octavos de final. Con un grupo muy ajustado, solo el Borussia Dortmund tiene asegurada la clasificación. Los tres componentes restantes (PSG, Newcastle y Milan) todavía tienen una baza en la última jornada. Cierto es que el empate del club francés en el añadido (minuto 96) allanó mucho su camino. Con una victoria en Alemania pasarían a la siguiente fase.

El club inglés se adelantó en el minuto 24 con un tanto de Alexander Isak. Mantuvieron la superioridad durante todo el encuentro. Parecía que les salía cara a los hombres de Eddie Howe, quien se veían, prácticamente en octavos, pues llevándose los tres puntos, el PSG caía a la tercera posición. La sorpresa llegó cuando el árbitro Szymon Marciniak interpretó que la acción sobre Ousmane Dembelé dentro del área merecía un lanzamiento desde los once metros. Fue Kylian Mbappé quien la transformó en un gol, pero no un gol cualquiera, sino aquel que permitía el reparto de puntos en París y que los mantenía con vida en la fase de grupos. Los de Luis Enrique, con siete puntos, ya solo dependen de sí mismos. Incluso, si ganan al Borussia podrían pasar como primeros de grupo.

Todo lo que parecía cara para los ingleses se volvió cruz. El Newcastle necesita que el conjunto francés empate o pierda en Dortmund. Si esto sucede y además, ellos vencen al Milan, pasarían en segunda posición. Los italianos, por su parte, necesitan la victoria y que el PSG pierda.

Clamor en Inglaterra

Las reacciones ante esta decisión arbitral despertó el desacuerdo, principalmente, del técnico inglés, Eddie Howe: “No puedo decir lo que pienso internamente, obviamente...”. “Para ser honesto todavía lo estoy asimilando. No tuvimos suerte al final, creo que no fue penalti... Lo que la repetición no enseña es la velocidad con la que produce la acción. Golpea primero en el cuerpo, esa es la clave. Si golpeara primera en el brazo seguiría pensando que no es penalti, pero quizás podría llevar razón, pero cuando toca primera en una parte de su cuerpo y luego sus manos están abajo no es penalti. No nos debería haber costado el partido”, reflexionó en la cadena TNT.

Entre las protestas, destacan las de antiguos jugadores y leyendas del Newcastle, como es Alan Shearer: “Hazme el maldito favor, hombre. ¡Qué montón de mierda...! Una magnífica actuación de todos los jugadores no debería verse arruinada por una decisión desagradable”. También, Jermain Jenas, exjugador del club inglés, manifestó su desacuerdo: “Creo que es una sorpresa. [...] Es una de las decisiones más vergonzosas que he visto en mucho, mucho tiempo”. Stan Collymore, ex del Liverpool y el Oviedo: “VAR, muere por favor”. Ex delantero del Rangers, Ally McCoist: “Eso nunca es un penalti. Si en la competición de clubes más importante del planeta se lanzan penaltis por eso... ¡Es una vergüenza! Al Newcastle le han robado”. Michael Owen, Balón de Oro en 2001: “Nunca en un millón de años eso es penalti. Estamos más lejos que nunca de aplicar coherencia a la regla de las manos en el fútbol”.

El presentador de Match of the Day, Gary Lineker ,apuntó: “¿Cómo diablos es eso un penalti para el PSG? Rídiculo”. El de Sky Sports, Jeff Stelling, afirmó que esta “vergonzosa decisión hace que te preguntes por qué nos molestamos”.

Luis Enrique responde

El entrenador español quiso responder en rueda de prensa ante las continuas quejas del penalti que suavizó el camino a sus jugadores. “Esto es fútbol, no es baloncesto. Somos uno de los equipos que más goles marca de Europa, no hay ninguna duda. Un día no quiere entrar el balón y esto es lo que pasa. Es como el guion de una película de terror, pero espero pasar como primero de grupo”, zanjó.