Sergio Rico recibe la ovación de la afición en el Parque de los Príncipes tras su accidente

Parece que las buenas noticias continúan llegando a la vida de Sergio Rico y Alba Silva, su mujer. La pareja sufrió un gran susto cuando el guardameta del PSG cayó de un caballo el pasado mes de mayo en El Rocío (Huelva). El informe médico confirmaba que había estado “a un centímetro de morir”. La recuperación está siendo lenta. Pasó 83 días hospitalizado, de los que 26 estuvo en coma. Fue el 18 de agosto cuando recibió el alta hospitalaria y pudo regresar a casa.

Rico viajó a la aldea de Almonte después de celebrar el título liguero con el PSG. Allí, cayó de un caballo, que acto seguido, ya en el suelo, el animal lo pisó y le propinó varias patadas en la cabeza. Rápidamente, fue trasladado en helicóptero desde El Rocío hasta el Hospital de Sevilla en estado inconsciente. Tuvo que ser intubado. Pasó tres meses en el hospital encamado hasta que pudo volver a su hogar. “Los médicos decían que si no tuviera la edad que tengo y fuera deportista, quizá no lo hubiera contado”, aseguró el guardameta a la revista Lecturas el pasado octubre.

Desde el incidente, el cancerbero del Paris Saint-Germain no había vuelto a visitar el Parque de los Príncipes, ni había podido sentir el cariño de su afición, que durante tanto tiempo han estado pendiente de su evolución. El martes, en un partido decisivo para el conjunto francés en la jornada cinco de la Champions ante el Newcastle, Rico regresó por primera vez al estadio. El español fue recibido con una gran ovación y una multitud de aplausos. El guardameta saludaba agradecido a todos los asistentes, a la vez que desde megafonía cantaban su nombre mientras la afición contestaba vitoreando su apellido. Sin duda, un final feliz para el sevillano.

“Tengo un aneurisma en la arteria vertebral derecha”

En su regreso a casa, junto a su familia, en la entrevista conjunta con su mujer para Lecturas, actualizó su estado actual de salud: “Tengo un aneurisma en la arteria vertebral derecha por la contusión, un bultito en la arteria que puede llegar a fallar y crearte un derrame cerebral por la sangre que acumula. Se produce un vasoespasmo y las arterias se cierran”. Sobre el accidente Rico asegura no recordar nada: “No recuerdo nada”.

En todo este susto, hay algo en especial que mantiene a Sergio con optimismo y esperanza. Esto es su regreso al fútbol. “Me tranquilizaron porque me dijeron que una vez que el aneurisma estuviera cerrado no habría impedimento”, expresó Rico. “Sigo teniendo el aneurisma un poco abierto, me quedan tres milímetros para que se cierre. Después, retomaré el deporte y la forma física”, manifestó.