¿Qué maleta se puede llevar en el avión sin facturar? Medidas y pesos en Ryanair, Iberia, Vueling, Air Europa y otras aerolíneas

Una mujer con una maleta en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas

Al prepararse para viajar, uno de los aspectos más importantes a considerar es el cumplimiento de las restricciones de equipaje de mano y maletas de cabina, que incluyen limitaciones en cuanto a dimensiones y peso máximo permitido. Los pasajeros que no acaten estas normas pueden enfrentarse a la imposición de recargos, ya que el exceso de equipaje se reubica en la bodega del avión. Resulta crucial para los viajeros verificar la normativa de la aerolínea que utilizarán, debido a que cada compañía establece sus propios parámetros y medidas permitidas.

Las regulaciones específicas de tamaño y peso de maletas varían de una aerolínea a otra, pero generalmente, el equipaje que supera estas restricciones implica un costo adicional para los pasajeros. Por esta razón, es fundamental revisar y ajustarse a las medidas estipuladas antes de hacer la maleta para viajar, lo cual puede transformar la experiencia de hacer las maletas de potencialmente estresante a una actividad agradable. El no observar estas normativas puede llevar a situaciones inesperadas que interrumpan el flujo normal del viaje.

Te puede interesar: La Caverna de Santo Estevo do Sil: el nuevo destino turístico de Galicia que está causando sensación

Igualmente, es pertinente también tener en cuenta los artículos permitidos en el equipaje de mano, ya que ciertos objetos pueden estar restringidos o prohibidos por razones de seguridad. A su vez, cabe destacar que algunas aerolíneas, dependiendo de la tarifa, te permiten llevar más o menos piezas de equipaje.

Unas medidas recomendadas

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha formulado una recomendación de tamaño para el equipaje de mano en vuelos comerciales, estableciendo como medidas óptimas no sobrepasar los 55 x 35 x 20 centímetros, incluyendo ruedas, asas y bolsillos. Sin embargo, estas directrices no son obligatorias, dejando que cada compañía aérea estipule sus propias restricciones de tamaño, las cuales varían ampliamente.

Te puede interesar: El misterioso hospital de Terrassa donde está el plato de ‘Operación Triunfo’ y se han grabado grandes películas españolas

En cuanto al peso permitido del equipaje, la cifra comúnmente aceptada ronda los 8 kilogramos por maleta. Esta restricción se considera insuficiente por muchos viajeros, ya que el peso de un equipaje estándar vacío puede llegar a ser de unos 3 kilogramos, limitando considerablemente la cantidad de pertenencias que pueden llevarse. Es importante mencionar que estos límites suelen aplicarse a tarifas económicas o low cost, mientras que para tarifas superiores, las aerolíneas generalmente ofrecen condiciones de peso y tamaño más generosas.

Cabe destacar que las políticas de equipaje juegan un papel crucial en la planificación de viajes, especialmente para aquellos que buscan opciones de bajo coste. Los viajeros están aconsejados a verificar las condiciones específicas de la aerolínea con la que vuelan para evitar inconvenientes. Aunque la IATA busca homogeneizar estas prácticas a través de sus recomendaciones, la realidad de la industria aérea muestra una diversidad de normativas que reflejan la competencia y variedad en los servicios ofrecidos por las diferentes compañías de vuelo.

Ryanair

06/11/2023 FILED - 22 May 2023, Schoenefeld: A Boeing 737 of the airline Ryanair takes off from Berlin Brandenburg Airport (BER) "Willy Brandt". Photo: Soeren Stache/dpa ECONOMIA INTERNACIONAL Soeren Stache/dpa

Para 2023, Ryanair admite llevar un equipaje de mano no más de 40 x 20 x 25 centímetros. No obstante, la compañía cobra un suplemento de entre 8 y 32 € con la tarifa Value si se quiere acceder con una maleta de cabina. Sus dimensiones deben ser de menos de 55 x 40 x 20 centímetros y pesar menos de 10 kilogramos.

Te puede interesar: Tradición, historia y gastronomía: así es El Burgo de Osma, uno de los pueblos más bonitos de España

Iberia

Un avión de Iberia.

La compañía española permite llevar de forma gratuita como equipaje de mano una pieza que no exceda de 40 x 30 x 15 centímetros, mientras que las dimensiones de la maleta de cabina deben ser de 56 x 40 x 25 centímetros. En cuanto al peso, este no debe exceder los 10 kilogramos. Para la clase Business, las dimensiones son las mismas, pero se admiten un total de dos piezas de un peso máximo de 14 kilogramos. Esto es apto para los vuelos de largo recorrido, excepto si el origen del mismo es cualquier aeropuerto de EE. UU.

Vueling

29-04-2020 Avión de Vueling POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA EMPRESAS VUELING

La normativa en cuánto a equipaje de mano de Vueling establece una pieza gratuita por cliente de un máximo de 40 x 20 x 30 centímetros. Esta maleta debe caber debajo del asiento delantero, si no se establecerá una tarifa adicional. Para la maleta de cabina se debe tener una tarifa adicional y solo se permite una pieza de unas dimensiones máximas de 55 x 40 x 20 centímetros y un peso que no exceda los 10 kilogramos.

Te puede interesar: El paraíso oculto de Barcelona: un santuario incrustado en la montaña rodeado de cascadas y cuevas

Las aerolíneas se ahorran hasta 600 euros por cada ‘viajero pasivo’: el 90% de los afectados por retrasos o pérdidas de equipaje no reclama su compensación

Air Europa

Avión de Air Europa (Wikimedia).

Air Europa permite llevar en la cabina una maleta de mano de forma gratuita de hasta 10 kilogramos viajando en clase turista. En cambio, si nuestro billete es Business podremos subir al avión dos piezas de hasta 14 kilos. En ambos casos, las dimensiones máximas son 55 x 35 x 25 centímetros, por supuesto, ruedas y asa incluidas.

Easyjet

FILE PHOTO: An easyJet Airbus A320-251N takes off from Nice international airport in Nice, France, September 19, 2018. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

La compañía establece unas dimensiones máximas de 45 x 36 x 20 cm (incluidas asas y ruedas) para la pieza de equipaje de maño pequeña. Esta debe caber debajo del asiento delantero y tener un peso máximo de 15 kilogramos. Por su parte, el tamaño máximo de la pieza grande de cabina es de 56 x 45 x 25 cm, incluyendo artículos como un trolley o una mochila grande. Debe coger en el compartimento superior y tener un peso máximo de 15 kilogramos.

Te puede interesar: El parque urbano más grande de Europa está en Dublín: pasear con gamos, la casa del presidente y un obelisco de más de 60 metros

Lufthansa

Avión de Lufthansa. (Shutterstock).

Lufthansa admite una maleta de mano de no más de 40 x 30 x 10 centímetros, mientras que el equipaje de mano no debe ser superior a 55 x 40 x 23 y pesar menos de 8 kilogramos, aunque el número de piezas depende de la tarifa que se cuente: