Marc Márquez avisa tras su exhibición con la Ducati: su gesto al pasar por meta lo dice todo

Hacía frío y viente en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Una clásica postal de los test invernales de MotoGP. El paddock se llenó desde primera hora de la mañana, en los tornos de la entrada se formaban colas de aficionados, lo nunca visto en un test. La expectación respondía al debut de Marc Márquez con Ducati, la moto con la que pretende reencontrarse con los triunfos después de dos temporadas en el dique seco. “Tuve que meditarlo mucho porque es un cambio arriesgado, de hecho, sigo teniendo dudas”, aseguraba el piloto español antes de subirse a la moto y rodar en Cheste.

“Esto es una mala noticia para nosotros, pero muy buena para el mundo de la moto”. Sirvan estas palabras del director deportivo del Prima Pramac Ducati, Gino Borsoi, para describir el pánico que transmitió Marc Márquez en su primer día como piloto de Gresini, equipo satélite de Ducati. El deportista catalán sorprendió a todos, incluso a él mismo, y llegó a ser el más rápido de los entrenamientos antes de finalizar cuarto, por detrás de Viñales, Binder y Bezzechi. Las dudas de Márquez se desvanecieron en cuanto se subió a la Ducati. Su gesto, al pasar por meta y colocarse primero momentáneamente, agitando la mano en señal de estupefacción, lo dice todo: ha vuelto.

Al volver al garaje, todo eran caras de asombro, a excepción de José Luis Martínez, el asistente de Marc. Ambos mantuvieron una conversación en la que Márquez no necesitó decir nada para transmitir sus sentimientos. Miró a su técnico Frankie Carchedi, campeón del mundo con Joan Mir en 2020, y sonrío de oreja a oreja. Era la misma cara de pillo que ponía en sus mejores días, la misma chispa en los ojos. Jorge Martín, actual subcampeón del mundo, expresó au admiración. “Marc no ha impresionado a nadie, porque ya se sabía hasta qué punto iba a ser rápido. Me ha sorprendido el estilo tan parecido que tenemos, usamos el freno muy parecido y cómo hacemos las trazadas. Ya he aprendido cosas y espero seguir haciéndolo de él”.

11 temporadas plagadas de éxitos

Ha ganado ocho títulos de campeonato en tres categorías diferentes, 1125cc, Moto2 y seis en MotoGP. Su primera temporada en la categoría reina consiguió ser el piloto más joven en ganar un campeonato, superando así el récord de Freddie Spencer. Desde ahí, batió todos los récords. Ha sido el primeo que a tan temprana edad ha conseguido ser bi, tri, tetra, penta y hexa campeón de la primera categoría de motociclismo. Después de once años en Repsol Honda Team, desde 2013, con 59 victorias y 101 podios en más de 150 carreras, Marc Márquez pone fin a su etapa con la escudería japonesa.

Quería una moto competitiva, pero no llegaba con Honda. Esta temporada ha sido el piloto que más caídas ha sufrido. Desde hace meses se rumoreaba la intención del piloto de marcharse a Ducati, donde compartiría equipo con su hermano, Álex Márquez. El paso principal que faltaba era la rescisión del contrato con su escudería actual, pero ya ha llegado. Los hermanos Márquez compartieron uniforme en 2020, en Repsol Honda, pero coincidió con la lesión de hombro del mayor de ellos en el primer GP de la temporada, en Jerez, por lo que solo coincidieron en este gran premio y en el de Andalucía, aunque finalmente no lo corrió. El contrato con la escudería de Faenza tiene una duración de un año. Con esto, Márquez quiere tener libertad para planear su futuro de cara a 2025, año en el que finalizan los contratos más importantes de la parrilla