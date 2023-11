Cómicos y rostros conocidos denuncian presiones del equipo de Pablo Motos por hacer chistes sobre él

Pablo Motos advierte en 'El Hormiguero' de la estafa viral con su nombre e imagen (Atresmedia)

Muchas de las cosas que suceden en el plató de El Hormiguero terminan saltando a los titulares y es que el programa presentado por Pablo Motos sabe muy bien cómo calar en el público y que se hable de lo que sucede en él. Así pasó hace unos días tras la visita del exministro de Alfonso Guerra, quien si bien acudió para promocionar su libro La rosa y las espinas: El hombre detrás del político, dejó tras de sí una gran polémica por sus declaraciones.

Entre otras cosas, el político se quejó de la “limitación” de la libertad de expresión y llegó a afirmar que “a mí me dan mucha pena los humoristas porque ya no pueden hablar de nada. Antes hablaban de homosexuales, de enanos... De todo. Ahora, no”, sentenció. “Ahora, cuando un humorista hace un espectáculo, está más tiempo hablando sobre lo que no se puede hablar que sobre lo que sí. Eso es libertad de expresión recogida. Esto es censura. Y yo no quiero censura”.

Maxi Iglesias y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Sus palabras no solo fueron aplaudidas por el público, también por el propio Pablo Motos. Y eso es algo que ha llamado poderosamente la atención de varios cómicos y humoristas profesionales que han denunciado de forma pública haber sufrido presiones por parte del equipo de El Hormiguero tras hacer chistes sobre el presentador.

Una de esas voces críticas es el humorista Facu Díaz, quien en un vídeo que se está difundiendo en la red social X se le escucha decir que “Pablo Motos es un tipo con muchísimo poder en la industria a efectos promocionales, por ejemplo. La peña muchas veces tiene que ir sí o sí, obligada por contrato, a su programa a promocionarse. Y lo que consigue es que la gente públicamente se corte mucho de hacer chistes sobre él porque luego pide cuentas y hace llamadas”.

Brutal Facu Díaz denunciando las llamadas que hace Pablo Motos y el Hormiguero cuando hacen chistes sobre ellos en otros programas o revistas 👇 pic.twitter.com/fnFqntSaSn — Diego FS 🌿 (@DiegoFSRB) November 25, 2023

Según afirma, el presentador “hace llamadas cuando se entera de que alguien tiene chistes suyos en su show. Y no es broma. Esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar a cómicos a decirles ‘¡oye, a la gente no le gusta este chiste que haces de Pablo Motos!’. Esto pasa. Y aquí tiene los huevazos gigantescos de decir que no se pueden hacer chistes con nada...”.

Otro rostro conocido en el mudo del humor que ha compartido su experiencia es Álvaro Terán, dibujante de El Jueves, que ha contado que tras publicar una viñeta sobre El Hormiguero le llamó un miembro del programa para indicarle “que la página no ha gustado en el programa”.

Bueno, bueno, aprovechando la que se ha liado con Pablo Motos, a mí me gustaría hablar de mi experiencia con El Hormiguero. Algunos ya conocéis la historia, pero creo que hoy es buen día para recordarla. — Álvaro Terán (@TrickyTrapper) November 26, 2022

Un mensaje similar al de otro dibujante de El Jueves, Raúl Salazar, que cuenta también en X que “a mí mismo me llamó de buen rollo un lacayo de Pablo Motos por unas viñetas”. No han sido los únicos, el exdiputado de Más Madrid Javier Padilla también ha recordado que recibió una llamada tras criticar al de Antena 3.

“Pablo Motos habla de libertad de expresión, pero el día después de mencionarle en un discurso sobre masculinidad y desigualdades en salud recibí correo y llamada de su agencia de comunicación. Supongo que él no lo llama censura sino ‘gestión de riesgo reputacional’ o así”, escribió por su parte.

Pablo Motos habla de libertad de expresión, pero el día después de mencionarle en un discurso sobre masculinidad y desigualdades en salud recibí correo y llamada de su agencia de comunicación.



Supongo que él no lo llama censura sino "gestión de riesgo reputacional" o así



En fin — Javier Padilla (@javierpadillab) November 25, 2023

Kike García, de El Mundo Today, también se ha sumado al hilo y ha contado su experiencia a lo largo de varios mensajes. En uno de ellos asegura que le dijeron que “Pablo está muy enfadado. No vais a trabajar en televisión en toda vuestra vida”.

Yo no hace falta que explique los problemas que tuvimos con el puto Motos y su programa porque lo explicamos en el “A vivir que son dos días” hace años. Los días posteriores a la sección fue un festival de amenazas bastante disfrutón. https://t.co/5MVmeQZpsk — Kike (@kikegdelariva) November 25, 2023

Otro rostro, ajeno al mundo del humor, que se ha sumado a estas denuncias de presiones ha sido Ángela Rodríguez Pam, exsecretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que ha recordado la reacción que tuvo Pablo Motos sobre una campaña del ministerio sobre los machismos. “No es que nos llamase alguien, es que se pasó semanas insultándonos con total normalidad. Y no, no costó 1 mill de euros”, ha escrito.

El músico Rayden, por su parte, ha contado en un tuit que también le llamaron por una crítica que hizo a Pablo Motos.