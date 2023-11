Carmen Corazzini, la ‘chica del tiempo’ de Telecinco que fue el gran amor de Aless Lequio y sueña con dedicarse a la criminología

Carmen Corazzini, en 'El Tiempo'. (Mediaset España)

Carmen Corazzini es una de las ‘chicas del tiempo’ de los canales de Mediaset España. Junto a Laura Madrueño -sustituta de Lara Álvarez en Supervivientes-, Flora González y Rosemary Alker, la periodista y comunicadora audiovisual se encarga de dar el parte meteorológico a los espectadores de Telecinco y Cuatro. Sin embargo, pocos conocen su verdadera pasión, la cual la llevó a estudiar un máster de especialización para encaminar su carrera hacia unos derroteros que nada tienen que ver con la predicción del tiempo.

Esta joven nacida en Roma hace 30 años está acostumbrada a salir de su zona de confort. Y es que ya pasó por las ciudades de Messina y Milán antes de instalarse en Madrid. En la capital se graduó en Periodismo y Comunicación Audiovisual, cursando un año de Erasmus en la Universidade Lusíada de Lisboa.

Durante sus estudios, Corazzini soñaba con ser reportera de guerra, lo cual la llevó a hacer un máster en Estudios Avanzados en Terrorismo en la UNIR. Posteriormente, realizaría otro posgrado para especializarse en Criminología, un ámbito que siempre le ha apasionado y que no ha dejado de lado pese a llevar más de seis años conduciendo El Tiempo en la cadena de Fuencarral.

Ahora, la periodista acaba de recibir una importante muestra de confianza por parte de la compañía en la que trabaja, un paso previo que podría abrirle camino para dar un giro a su trayectoria televisiva. Y es que Carmen acaba de estrenar El club del crimen, una sección semanal en la web de Informativos Telecinco en la que cada miércoles relata una historia sobre crímenes en menos de tres minutos.

El “gran amor” de Aless

El pasado mes de abril, la periodista Beatriz Cortázar desvelaba en Fiesta quién había sido el “gran amor” de Aless Lequio. Aunque el hijo de Ana Obregón estuvo con Carolina Monje hasta el día de su muerte, la colaboradora del espacio de Telecinco aseguraba que la mujer que realmente había marcado la vida del joven era Carmen Corazzini.

Según relataba la tertuliana, Carmen y Aless “se quisieron mucho” y vivieron una bonita historia hasta que él puso rumbo a Estados Unidos para estudiar, siendo la distancia el gran obstáculo que acabaría rompiendo la relación. A pesar de ello, ambos se guardaban un cariño mutuo que se hizo notorio tras el fallecimiento de Lequio a causa de un cáncer, un duro golpe ante el que Corazzini se desahogó en su perfil de Instagram.

“Me tiemblan las manos. Horas pensando si debería escribir algo o no, si debería hacerte un homenaje de esos que se hacen en estas situaciones, si no corresponde, si es lícito, si puede ofender, si no es oportuno. No lo sé. Pero me da igual todo. Es mi ínfima forma de gritarle al mundo lo injusto que ha sido por llevarte. Mi muestra de amor. Porque soltarlo me sana y porque creo te gustaría leerlo. Porque no puedo no hacerlo. Porque fuiste parte de mí durante mucho tiempo y ese trozo que se evapora me colapsa”, escribió junto a una fotografía de ambos disfrutando de una noche de fiesta.

“Cuando alguien muere, siempre se recuerda lo buena persona que fue. Qué banalidad. Pero tú. Joder, tú sí lo eras”, añadía la comunicadora. “Por la lechuga que te pusiste en la cabeza cuando te colaste en mi fiesta, por la pintada en el Burger King, por la filosofía griega, por tu acento absurdo, por ese dulce y extraño verano telemático. Por llamarlo resfriado. Joder, Ale”, lamentaba.

La joven finalizaba su mensaje destacando la fuerza de Aless, que pasó los dos últimos años de su vida enfrentándose al cáncer: “No he conocido nunca a nadie con tu entereza. No te he visto triste nunca. Dejo esta foto porque así es como te recordamos todos, riéndonos haciendo el indio. Ahora toda mi energía se la doy a tu familia. Espero me cuentes todo lo que nos faltó por decirnos mientras duermes. Descansa. Dulces sueños”.