Dani Alves no fue el primero: estos son algunos de los futbolistas que también se han visto envueltos en delitos sexuales

Dani Alves, exjugador del FC Barcelona (AP Foto/Andre Penner)

El caso ‘Dani Alves’ calló como un vaso de agua fría en la sociedad, un caso mediático sobre el que todos los focos llevan posados desde el mes de enero que tuvieron lugar los hechos. Sin embargo, en las últimas semanas ha ganado todavía más fuerza, dado que la Audiencia Nacional ha confirmado a través de un auto el procesamiento del exfutbolista, es decir, irá a juicio, aunque todavía no se conoce la fecha en la que se llevará a cabo. Además, también se conoce cuál es la pena que pide la Fiscalía para el brasileño: 9 años de cárcel y una indemnización de 150.000 euros para la víctima.

En concreto, se acusa al exjugador de una presunta agresión sexual a una joven en el reservado de la discoteca Sutton, que se encuentra en Barcelona. Hasta que se lleve a cabo el juicio, el brasileño continuará en prisión provisional, donde se encuentra desde el pasado 20 de enero. Un caso más que ensucio el mundo del deporte y, en especial, el mundo del fútbol. Sin embargo, este no es el único caso de delitos sexuales que afecta a un jugador de fútbol o a un exjugador. Las listas de los que han sido denunciados o acusador, es decir, la lista negra del fútbol, es larga.

Robinho

Uno de los casos más sonados fue el de otro brasileño: Robinho. El jugador que deslumbraba con sus bicicletas y sus regates imposibles, que deslumbró Brasil con el Santos, hasta el punto de que el propio Pelé le nombró su sucesor. Tal era su nivel que el 2004 ganó el Balón de Oro y un año más tarde ya estaba en España vistiendo la camiseta blanca. Sin embargo, la falta de entendimiento con el entonces entrenador, Fabio Capello, provocó su salido del equipo. Entonces aterrizó en el Manchester City, pero no encajó como se esperaba y decidieron enviarle de nuevo al Santo, hasta el final de temporada. Fue el Milán quien le dio el broche de oro a su carrera, pero también sus líos con la Justicia.

En 2017, salieron a la luz unos hechos producidos en el año 2013. El jugador fue condenado a una pena de prisión de nueve años y a pagar una multa de 60.000 euros, por la violación en grupo de una joven albanesa de 23 años. Hasta el momento no ha cumplido un solo día de condena, dado que las autoridades quieren que cumpla la sentencia en Brasil, mientras que la justicia de este país todavía no se ha pronunciado, ya que no extradita a sus ciudadanos.

Santi Mina

El exjugador del Celta de Viga se encuentra también en la lista de jugadores que han sido condenados por agresión sexual contra una mujer. El español fue condenado a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de una mujer en el año 2017 en Mojácar, en Almería; según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Almería. Respecto a su carrera deportiva, tras con la condena, el Celta compartió un comunicado: “El RC Celta ha tomado la firme decisión de extinguir unilateralmente el contrato de trabajo del jugador Santi Mina”. Sin embargo, todavía no ha entrado en prisión a pesar de la insistencia del abogado de la víctima porque el TSJA ordene la “inmediata” entra en el centro penitenciario del futbolista.

Rafael van der Vaart

El neerlandés Rafael van der Vaart, el que fuera jugador del Real Madrid, Tottenham, Ayax o Betis, entre otros. Es casi más conocido por sus comentarios fuera del campo que por su juego. Ha criticado al FC Barcelona por sus fichajes, a la selección española por su estilo de juego durante la Eurocopa 2021 o a Thibaut Courtois, actual portero del Real Madrid. Sin embargo, uno de los escándalos que llamó la atención de la esfera mediática fue la agresión a su entonces mujer, en el año 2013. Tras los hechos, el jugador se vio obligado a pedir perdón públicamente: “Ha sido una estupidez. Soy un idiota. Lo siento mucho. Nunca tenía que haber pasado”.

Jugadores de Arandina

‘Caso Arandina’

Corría el año 2017, cuando tres jóvenes de 19, 22 y 24 años, todos ellos jugadores del Club Arandina, tuvieron un encuentro con una menor de edad, quienes abusaron de la joven en casa de uno de ellos. Al día siguiente, la menor los denunció ante la policía, aunque uno de ellos, el de 19 años, quedó absuelto. Finalmente, el pasado mes de abril los dos jugadores entraron en prisión tras ser condenados a nueve años de cárcel por agresión sexual. Actualmente, los dos exjugadores se encuentran en el centro penitenciario de Lugo cumpliendo la condena.

Canteranos del Real Madrid

El caso más reciente que ha salido a la luz, junto con el de Dani Alves, es el de los cuatro canteranos del Real Madrid. El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil detuvo a cuatro jugadores de las categorías inferiores del equipo blanco, por su presunta participación en la difusión de un vídeo de contenido sexual con una menor de 16 años. Los hechos tuvieron lugar en el mes de junio en Mogán, Gran Canaria, donde uno de los futbolistas habría tenido un encuentro sexual consentido con una menor a la que grabó. La víctima se enteró de que las imágenes habían sido difundidas sin su permiso a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en chats con otros futbolistas. El pasado 6 de septiembre, la menor informó de lo ocurrido a su madre, que interpuso una denuncia en un cuartel de la Guardia Civil en el municipio de Santa María de Guía.

Estos son solo algunos de los casos que engloban la larga lista negra del fútbol sobre jugadores envueltos en delitos sexuales. Ahora todos los focos se encuentran puesto en el brasileño igual que en el pasado estuvieron puestos en todos de ellos. Y es que, en los últimos años, el fútbol se ha convertido en el escenario donde los escándalos sexuales están a la orden del día.