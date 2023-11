UGT confía en que su denuncia ante la UE abra la puerta a una indemnización mínima por despido de seis meses

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una imagen de archivo. (UGT)

UGT ve factible una reforma de la regulación del despido como consecuencia de la resolución que esperan en el primer trimestre de 2024 a su denuncia ante el Comité de derechos sociales de la UE por el precio del despido en España. Según ha afirmado el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, en una rueda de prensa este lunes, las resoluciones de dicho órgano “no están sujetas a la legislación del país, sino que tienen imperativo legal supranacional europeo”. Por ello, considera que en caso de fallo favorable “es una legislación que se ha de aprobar” aunque suscite críticas entre los empresarios e incluso en una parte del Gobierno.

La reclamación de UGT se efectuó el 24 de marzo de 2022, después de la aprobación de la reforma laboral de 2021, y alegaba que España incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT. El resultado es que la indemnización por despido actual no sería lo suficientemente reparadora ni proporcional al daño que se produce en la persona trabajadora. El sindicato confía en una sentencia favorable porque ya se han producido cuatro en este sentido, dos en Italia, una en Francia y otra en Finlandia.

Te puede interesar: Yolanda Díaz gana temporalmente la pugna por la reducción de la jornada y la reforma del despido pese al desacuerdo con Calviño

Cuando se produzca la resolución, UGT pedirá abordarlo en el diálogo social y pondrá encima de la mesa sus propuestas de reforma, siendo la principal volver a una indemnización mínima por despido improcedente de seis meses, algo que ya estuvo recogido en una ley española de 1976. Según ha defendido Álvarez, “esto no es algo extraordinario en España” y existe además en otros países de nuestro entorno, como Italia.

La indemnización por despido improcedente es, desde la reforma laboral de 2012, de 33 días por año trabajado, y la reforma de 2021 no lo modificó, algo que provocó que ERC y Bildu no votaran a favor de la norma en el Congreso. Por ello, la segunda reivindicación del sindicato es volver a la indemnización anterior, de 45 días por año trabajado, establecida en 1980. La indemnización mínima de seis meses actuaría en los casos en los que los trabajadores despedidos de manera improcedente no alcanzaran este umbral aplicando los 45 días. Esto afectaría sobre todo a los empleados más jóvenes, con poca antigüedad en la empresa.

Te puede interesar: Cepyme pide retrasar cutaro años la obligación de que las empresas medianas tengan representación de los trabajadores

UGT pide incidir también en las causas del despido, de manera que si la indemnización mínima y la aplicación de los 45 días “no resarce completamente los daños tras el despido” se pueda aplicar una indemnización adicional decidida por los jueces. “Queremos endurecer la causalidad, que los despidos tengan una causa cierta y justa, no solo abordar los improcedentes”, ha aclarado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.

Por otra parte, UGT ha reclamado recuperar los salarios de tramitación, de manera que los empleados puedan cobrar el salario desde la fecha del despido hasta la resolución judicial si el despido se declara nulo o improcedente, incluso si el trabajador no es readmitido.

UGT niega que el despido sea más caro en España

El sindicato ha presentado este lunes un informe sobre el coste del despido individual sin causa justificada en España elaborado por la Universidad de Jaén y en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Una de sus principales conclusiones que considera el sindicato es que el despido en general está “extremadamente normalizado” al realizarse “más de medio millón al año” en España, lo que “contradice el espíritu de la reforma laboral de 2021″.

Por otra parte, se refleja que España es el segundo país de la OCDE y de la Unión Europea (solo por detrás de Portugal) que “más intensamente ha devaluado su protección frente al despido individual”. Según el informe, ha pasado de un Índice de Protección del Empleo (IPE) de 3,55 el año 1985 al actual del 2. “Eso nos sitúa por debajo de la media de la OCDE y muy por debajo de la media europea”, señala el documento.

De acuerdo con el documento, la indemnización media por despido es de 9.512 euros, si bien para los trabajadores con contrato temporal la media es de 1.500 euros y en el trabajo a tiempo parcial o de los contratos fijos discontinuos la cantidad ronda los 4.500 euros. Desde UGT han señalado una brecha que perjudica a mujeres y jóvenes; por ejemplo, en la franja de edad de 20 a 24 años la indemnización media es de 1.158 euros para los hombres y de 907 para las mujeres, mientras que en la de 55 en adelante la de ellos es de 23.885 euros y la de ellas, de 17.687.