El CSD, a la espera del TAD en el caso Rubiales: “El deporte y el fútbol español no son lo que hemos visto estos días”

Víctor Francos en una rueda de prensa (Fabián A. Pons - Europa Press)

A pesar de la falta de novedades en el caso Rubiales, el CSD ha mantenido la rueda de prensa de este lunes para volver a valorar la situación. Aun sin conocerse nuevos detalles (nada se sabe, ahora mismo, ni del TAD ni de la RFEF), su presidente, Víctor Francos, ha comparecido una vez más para mantener el tono contundente del Consejo Superior de Deportes al hilo de la polémica: “Lo que espera la sociedad española es que la RFEF no vuelva a dar el espectáculo del viernes pasado”.

“Respecto al TAD, estamos pendientes de sus informaciones, de su resolución. Seguimos pensando que nuestra denuncia es una denuncia que tiene todas las características y fundamentos jurídicos para que sea atendida como una falta muy grave. En el momento en que el TAD lo determine, activaríamos los mecanismos de la Comisión Directiva del CSD. No tenemos noticias del TAD y respetamos absolutamente su independencia. Intentar correr más para correr menos… Prefiero ir en el ritmo de carrera”, ha sido el principal mensaje de Francos ante la ausencia de nuevas decisiones. En el caso de que el Tribunal Administrativo del Deporte aceptase la denuncia del CSD, “Rubiales será suspendido sine die”.

“Respecto a la reunión de la Federación, esta mañana he intentado hacerles llegar un mensaje claro: lo que espera la sociedad española es que la RFEF no vuelva a dar el espectáculo del viernes pasado. Los presidentes autonómicos, junto con el presidente interino Pedro Rocha, esperemos que puedan estar a la altura de lo que demanda la sociedad española y el fútbol español”, ha considerado también el presidente del CSD, que tiene muy claro qué le diría a Rubiales si le tuviese delante: “Tenías que haberte ido el viernes”.

Luis Rubiales en una imagen de archiv (RFEF)

“Hace dos semanas, estábamos mejor situados para el Mundial 2030″

Francos no ha querido pronunciarse demasiado sobre la huelga de hambre que ha iniciado la madre del hasta ahora presidente de la Federación Española de Fútbol: “Eso entra en el terreno personal, no me imagino una madre que no defienda un hijo en cualquier circunstancia”. Además, ha evidenciado, ante las dudas sobre su continuidad, que “no ha habido jamás un Gobierno que decida sobre los seleccionadores”. Recalcando que no le gustaron los aplausos que tanto Jorge Vilda como Luis de la Fuente brindaron a Luis Rubiales el pasado viernes.

Por otro lado, el máximo responsable del CSD asegura “no tener conocimiento ni de la denuncia de la RFEF a la UEFA ni de la UEFA de haberla recibido”, pidiendo que los ciudadanos estén “absolutamente tranquilos” con la participación de los equipos y selecciones de España en las competiciones europeas referentes al fútbol. No obstante, Víctor Francos ha reconocido, con franqueza, que se encuentra “preocupado” en lo que respecta a la candidatura española para organizar el Mundial de 2030.

No es un momento sencillo en lo que concierne a esta última empresa, pero el dirigente confía en poder revertir la situación: “Hace dos semanas, estábamos mejor situados. Somos un Gobierno tozudo. Estamos en disposición de poder explicarle a la FIFA, UEFA y conjunto de federaciones internacionales que el deporte español y el fútbol español no son lo que hemos visto estos días. Un hecho particular no puede empañar un objetivo colectivo”.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, atiende a los medios (Europa Press)

Francos ha querido poner en valor el hecho de que “a partir del 1 de enero de 2024, tendrá que haber un 40% de paridad en los organismos federativos” deportivos españoles. Tampoco ha dejado pasar la ocasión de valorar que el CSD ha actuado “más diligentemente que la FIFA” contra Rubiales (aunque “la toma de decisiones es más lenta” en el caso del ente español).

El presidente del Consejo Superior de Deportes quiere, sobre todo, “cambios en la Federación”, considerando que “la selección española femenina está superconstruida”. A la espera de acontecimientos, Víctor Francos ha intentado garantizar la máxima celeridad en lo que a su organismo se refiere: “Si el TAD comunica su decisión y son 48 horas, no tardaremos 49 horas en reunirnos”.

