El Getafe vuelve a desquiciar a Xavi: muchas quejas y ninguna victoria en el Coliseum

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, durante el partido de la primera jornada de LaLiga contra el Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez. (EFE).

“Si este partido es el producto Liga, es una vergüenza absoluta. Entiendo que la gente no vea el fútbol. Lo de hoy no ha sido un partido”. Así de contundente se mostró Xavi Hernández en rueda de prensa tras no conseguir la victoria en el Coliseum ante el Getafe en su estreno liguero. No es la primera vez que abandona el feudo azulón sin saborear la victoria, de hecho, desde que tomó las riendas del banquillo azulgrana, nunca ha conseguido salir victorioso del Coliseum Alfonso Pérez. Tres visitas saldas con tres empates -todos sin goles- y a cada uno de ellos más polémico.

Te puede interesar: El enfado de Xavi tras el empate del Barcelona y su expulsión en Getafe: “Es una vergüenza absoluta”

El último de ellos cosechado este domingo en el debut de su equipo en Liga. Pese a que pudo contar con su once gala ya que la mayoría de sus futbolistas habían podido ser inscritos a tiempo, los actuales defensores del título no pudieron romper el muro planteado por Bordalás y una temporada más se fueron de Getafe sin los tres puntos y desesperados. Tanto los jugadores, como un Xavi que fue expulsado debido a sus aireadas protestas al cuarto árbitro al no señalar una falta. “Es una vergüenza”, le dijo al asistente antes de abandonar la zona técnica camino al túnel de vestuarios.

Te puede interesar: Raphinha cae en la trampa del Getafe de Bordalás: así fue la acción que provocó la roja del jugador del Barça en cuatro minutos

Y para colmo de Xavi, el final del encuentro estuvo marcado por los diez minutos de prolongación y un posiblemente penalti favorable a su equipo que Soto Grado, revisión en el VAR mediante, no indicó por una mano de Gavi previa a la falta sobre Araujo. “Es una vergüenza lo del tiempo. Tiempo efectivo ya, se acabó, es una vergüenza que se hayan añadido 20 minutos. Estamos haciendo el ridículo. El árbitro se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. En la reunión del CTA lo dijeron. Las manos tenían que ser muy claras. Todo el mundo lo ha visto. Ya no me gustó la reunión del otro día. ¿Por qué no van a ir más al VAR? El VAR ayuda a la justicia”, finalizó Xavi.

El sol, su principal enemigo el curso pasado

Las declaraciones de Xavi en el Coliseum ya se han convertido en un clásico de cada temporada. La campaña anterior, Barça y Getafe empataron sin goles en un partido falto de ritmo y con pocas ocasiones de gol. Al término del mismo, el técnico catalán justificó el resultado con el estado del césped y la incomodidad de jugar con luz solar. “A mí se me ha criticado mucho por el tema del estado del césped. Es muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo. El balón se queda trabado, es malo incluso para el Getafe. Es fundamental que esté en buenas condiciones y, sin que suene a excusa, pero nosotros estamos acostumbrados a jugar de noche, sin sol. Es una evidencia”, sentenció Xavi.

El técnico del Barcelona Xavi Hernández durante el partido ante el Getafe (AP).

Sus quejas tuvieron una respuesta escueta y contundente por parte de su homólogo en el banquillo azulón el curso pasado, Quique Sánchez Flores: “Pues Nivea, ‘after sun’, cualquier cosa”, contestó el técnico del Getafe entre risas antes de continuar replicando sobre la polémica del terreno de juego. “No voy a entrar en eso. No hemos jugado en tierra. El césped es precioso y es igual para los dos. Allí lo dejan cortísimo y rapidísimo. Para sus condiciones técnicas. Nosotros jugados en las condiciones que son mejores para nosotros. No hemos hecho nada fuera del reglamento”, finalizo Sánchez Flores.

Justificaciones que para Bordalás lo que buscan es quitar mérito al trabajo que hacen los jugadores rivales. “Las palabras de Xavi son una forma de camuflar el buen partido de mis jugadores. No comparto su opinión y es una forma de justificar, obviamente, que no ha conseguido los tres puntos con un plantillón, con jugadores increíbles. No lo comparto ni mucho menos”. La expulsión este temporada y el problema con el sol de Getafe el curso pasado, son las últimas polémicas de Xavi en el feudo azulón donde tendrá que esperar un año más para romper su maleficio.

Seguir leyendo: