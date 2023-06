Quién es Maeb, la ‘tiktoker’ de Almería detenida por abusar presuntamente de una amiga mientras dormía y publicarlo en las redes

La 'tiktoker' Maeb en una imagen de su perfil de Instagram. (instagram.com/mabecitaroquetera)

Con más 45.000 seguidores en TikTok, la almeriense Maeb era una de las grandes estrellas de la red social, donde compartía vídeos de humor con los que buscaba las risas de sus followers para ser cada vez más famosa. Sin embargo, todo se ha ido abajo tras conocerse su detención por haber presuntamente abusado sexualmente de una amiga, grabarlo en vídeo y colgarlo en sus redes.

Tal y como se ha conocido, María, como se llama en realidad, fue arrestada el pasado mes de mayo en la localidad de Roquetas de Mar, Almería, donde reside, tras la denuncia de esta persona. La presunta víctima denunciaba en la provincia de Guadalajara que Maeb, aprovechando que se había quedado dormida, la había besado y tocado sus genitales sin su consentimiento. Tras despertar y ser consciente de lo ocurrido, abandonó el lugar y volvió a su casa, donde denunció. Esta mujer también ha asegurado en su denuncia que ha recibido amenazas e insultos telefónicos de la tiktoker. Tras comprobar que los hechos eran ciertos y que los vídeos estaban publicados en la mencionada red social, la Guardia Civil almeriense procedió a su detención.

Pese a que esto sucedió hace varios días, noticia no ha trascendido hasta este domingo 25 de junio, en el que Maeb se ha pronunciado a través de Instagram. “Que pesados que sois, que no me han detenido muchachos, no ralléis más que estoy en mi casa bien tranquila os creéis todos los putos bulos”, “En estos días daré un comunicado de lo sucedido, solo decir que hoy no fui detenida como han dicho. Tengo todo en manos de abogados ya que tengo pruebas de todo. En su momento saldrá toda la verdad, ahora mismo confío en la justicia y pronto se sabrá la verdad. Mis abogados ya están en ello, no habrá más declaraciones que ésta sobre este tema hasta que mis abogados me digan”, ha escrito.

En la actualidad se encuentra en libertad con cargos, según afirma El Español.

Quién es Maeb

María, es decir Maeb, lleva tiempo dedicándose al mundo de las redes sociales, pero en realidad esta joven andaluza de 30 años está estudiando un curso de estética. Sus vídeos destacan por no tener filtro, de hecho le han censurado en varias ocasiones y ha llegado a tener varios perfiles abiertos, además, antes de la denuncia por agresión sexual ya contaba con antecedentes y denuncias previas por acoso.

Entre su contenido destacan sus vídeos en los que aparece comiendo o cocinando, en el gimnasio o con sus familiares, a los también expone. Fan de hacer directos, en esto se enzarza con sus haters ya sea con insultos o malas palabras, aunque también ha llegado a discutir a voces con su madre.

