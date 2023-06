La música y el cómic, una combinación perfecta

Noé Ramón

Santa Cruz de Tenerife, 10 jun. El mundo del cómic y de la música comparten público y el objetivo común de entretener y despertar la imaginación. Así lo han venido haciendo desde la década de los años cincuenta del pasado siglo cuando esta combinación apareció en Estados Unidos como algo fugaz sin demasiado futuro ni pretensiones.

Tiempo después la corriente llegó en España donde el principal representante de esta mezcla ha sido el dibujante Frances Capdevilla conocido como Max, quien por estos días ha estado en Tenerife. El premio nacional del cómic fue invitado por los organizadores de Entre Viñas y Viñetas que lleva celebrándose desde hace quince años en el municipio de La Laguna.

Max participó en publicaciones como El Víbora, Cairo y Metal Hurlant a las que convirtió en auténticas plataformas donde plasmó este cruce de estilos.

Los expertos consideran que su principal obra sería "Peter Pank", una historieta basada en la figura de Walt Disney pero abordada desde el punto de vista y estética de los punkies con una Campanilla que se parecía a la cantante Siouxie. El experimento se alargó durante tres álbumes completos.

El especialista canario en el mundo de los tebeos, Patricio Ducha se refiere a autores que usan determinadas canciones para inspirarse.

“Existen casos de dibujantes que tienen pensada una banda sonora para un cómic determinado que han realizado previamente, luego autores que hacen cómics basados en el mundo de la música o en partes de ella, los que han adaptado canciones a las historietas y viceversa o relatado en un tebeo la vida de un autor o un grupo”, afirma a EFE.

Citando de nuevo a Max, recuerda Ducha que trabajó con Juan Perro, el alter ego de Santiago Auserón líder de Radio Futura, adaptando al cómic canciones suyas o realizando historias que las complementaban.

Los grupos Pegamoides, Dinarama y Fangoria encabezados por Alaska se han confesado fans absolutos de los cómics y dedicado canciones a personajes como Vampirella, los zombies o Godzilla.

También se pueden ver sus referencias en videos, felicitaciones navideñas a su fans o la fotonovela de 2016, la batalla de los luchadores enmascarados contra las mujeres vampiras del espacio exterior.

El crítico musical Diego Manrique escribió el prólogo de un libro titulado "Pop Español" que vio la luz en 1991 y que contenía canciones llevadas los tebeos por diversos autores como Max, Pere Joan, Vázquez, Gallardo o Azagra.

Los grupos retratados fueron Rosendo, exlíder de Leño, Los Rebeldes, Esplendor Geométrico, Malevaje, Siniestro Total, Antonio Vega, La Unión o Radio Futura, con lo que se abarcaban casi todos los estilos de aquellos años. La editorial La Felguera ha hecho suyo el lema 'drogas, sexo y cuplé' por la fascinación que sienten hacia este género.

Y es que los dibujantes no han tenido muchos prejuicios a la hora de dibujar sobre todo tipo de música. En los años 50 hablaban de rock & roll y en los sesenta derivaron hacia el pop con historias sobre grupos de laboratorio como The Archies o The Monkies. En los setenta Marvel publicó aventuras en la que los Beatles eran los protagonistas y también intentó hacerlo, sin mucha suerte, con The Who y The Doors.

Pero el caso más paradigmático es el de la formación musical Kiss, surgida a finales de los 70 y cuyos maquillajes y ropas espaciales incendiaron la imaginación de dibujantes y de una amplia legión de seguidores. Tras el éxito del primer número, se intentó sacar el segundo, pero asuntos tan engorrosos como contratos entre compañías y derechos de autor frustraron la idea.

Más suerte tuvieron Los Ramones, protagonistas de capítulos de "Tales of The Ramones", mientras que la serie "Revolutionary Cómics" dedicó biografías no autorizadas de bandas como Led Zeppelin Metallica, Frank Zappa REM o Sex Pistols.

En Europa el principal representante sería Serge Clerc, fascinado por The Cramps, la cantante de Blondie, Deborah Harry, The Clash, Dammed o David Bowie. En la actualidad la colección Tindalware edita biografías sobre Lady Gaga, Beyonce, Britney Spears, Justin Beiber o Dona Summer, por citar sólo algunos. EFE

