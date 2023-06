Vizcaíno: "Si fuera por mí, el Getafe descendería por el comportamiento que ha tenido"

Redacción deportes, 8 jun. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, expresó este jueves que, si por él fuera, el Getafe "descendería de categoría por el comportamiento que ha tenido", en referencia a que supuestamente ha intentado fichar a jugadores del conjunto amarillo, como Pacha Espino y Choco Lozano, durante la competición, y remarcó que "presidentes" como Ángel Torres es el "malísimo ejemplo" de un "fútbol de trampa".

"Ese tipo de comportamientos hay que castigarlos. Si fuera por mí, el Getafe descendería de categoría por el comportamiento que ha tenido", aseguró durante una entrevista en la emisora de la 'Cope' en Cádiz.

"Si Espino se va al Getafe es una decisión de él. Lo que está claro es que, para mí, equipos como el Getafe y presidentes como el del Getafe son el malísimo ejemplo de un fútbol que ya ha desaparecido, un fútbol de trampa, de manipulación y un intento de atacar a un rival directo de manera absolutamente zafia. Está denunciado tanto en la Liga como en la Federación e iremos hasta el final", expuso.

"Lo del Choco ya es mejor no hablarlo, porque ya es zafio. Pacha me dijo hace un mes que estaban llamándolo todos los días para sentarse con él en plena competición. Son métodos y maneras que están denunciados. Le digo a LaLiga y Javier Tebas que ese fútbol ya no existe, que es un fútbol de tramposos y los tramposos ya hemos echado a casi todos del fútbol", continuó.