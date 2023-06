Malone: "Esto son las Finales. Que tenga que hablar de esfuerzo me preocupa enormemente"

Denver (EE.UU.), 4 jun. Mike Malone, técnico de los Denver Nuggets, se mostró este domingo muy enfadado y preocupado por la falta de "esfuerzo" de su equipo en el partido que perdieron ante los Heat y que deja las Finales de la NBA empatadas 1-1 antes de ir a Miami para el tercer y el cuarto duelo.

"Esto son las Finales y estamos hablando de esfuerzo. Eso es una enorme preocupación para mí", dijo en una rueda de prensa.

"Probablemente pensasteis que estaba inventando alguna narrativa después del primer partido cuando dije que no jugamos bien. No jugamos bien. Hoy, nuestro quinteto titular ha empezado con un 2-10 para Miami. En el comienzo del tercer cuarto, ellos metieron 11 puntos en dos minutos y 10 segundos (...). Esto no es la pretemporada, esto no es la temporada regular: son las Finales. Para mí esto es realmente desconcertante y decepcionante", argumentó.

En un partido de loco de parciales para unos y otros, los Heat se llevaron el triunfo (108-111) gracias a un enorme último cuarto (25-36 con 69 % en tiros de campo), arrebataron a los Nuggets el factor cancha en las Finales y firmaron la primera derrota de Denver en su estadio en estos playoff.

Los Nuggets, que llegaron al último periodo con ocho puntos de ventaja, desperdiciaron el partidazo de Nikola Jokic (41 puntos y 11 rebotes) y tuvieron en los últimos segundos un triple de Jamal Murray (18 tantos y 10 asistencias) para haber forzado la prórroga.

"Miami vino aquí y nos sobrepasó en trabajo. De lejos, hicimos el partido menos disciplinado de los 16 o 17 que llevamos en estos playoff", dijo Malone.

"Tuvimos demasiados colapsos y ellos explotaron cada uno de ellos y anotaron. Si vamos a intentar ir a Miami y recuperar el control de esta serie y el factor cancha, vamos a tener que sobrepasar en trabajo a Miami, algo que no hicimos hoy. Nuestra disciplina tendrá que estar a niveles fuera de las gráficas", aseguró.

El entrenador lamentó los errores de comunicación y los problemas de su equipo tanto a nivel colectivo como individual y también felicitó a los Heat por jugar "con un tremendo ritmo"y por "no rendirse" en el último cuarto.

"Creo que en los tres primeros cuartos esta noche nuestra defensa fue bastante buena. Creo que entrando al último cuarto estaban tirando ellos un 43 %", afirmó.

Sin embargo, Malone señaló que en el cuarto periodo los Heat empezaron a meter "todo lo que quisieron" de tres y en bandejas.

"Nuestra defensa tiene que ser muchísimo mejor. Ya van dos cuartos periodos, en el primer y el segundo partido, donde nuestra defensa en el último cuarto ha sido inexistente", indicó. EFE

