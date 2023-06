Matías Prats Jr. y Claudia Collado se han casado: el escenario de su gran día y los invitados

Matías Prats Jr. y Claudia Collado se han casado este 3 de junio. (Europa Press)

Matías Prats Jr. y Claudia Collado se han dado el ‘sí, quiero’. Tras cinco años de relación, la pareja ha reunido a su entorno más cercano para celebrar una boda que ha estado marcada por el romanticismo, pues tanto el escenario en el que ha tenido lugar como el vestido de la novia han hecho que sea un enlace muy atractivo.

La ceremonia religiosa ha tenido lugar en la iglesia de Sant Martí d’Empúries, en Gerona, la tierra natal de la periodista. Hasta allí se han desplazado sus 150 invitados, entre los que había una gran cantidad de rostros conocidos. El más famoso de todos ha sido el padre del novio, Matías Prats, que ha acudido junto a su pareja actual, Ruth Izcue. Allí se ha reencontrado con su exmujer y madre del periodista deportivo, Mayte Chacón, de quien se divorció en 2012 y con la que mantiene una relación cordial.

También han viajado hasta Cataluña Lucía Villalón, Carmen Chaparro, J. J. Santos, José Antonio Luque, Marc Calderó, además de algunos reporteros de El programa de Ana Rosa, programa en el trabajaba Claudia, como Jano Mecha o Leticia Requejo. Todos ellos han disfrutado del enlace junto a las amistades y familiares de los recién casados. Si bien había cierta expectación con la posible asistencia de Sara Carbonero, con quien Matías tiene una gran amistad, finalmente la periodista no ha acudido al enlace matrimonial.

Claudia eligió un vestido sencillo de crepé de seda con escote en forma de pico, mangas francesas hasta el codo y puños decorados con guipure. Lo más destacado fue su cola, larguísima y confeccionada en gasa, pues contrastaba con el escote en V que tenía el traje en la zona de la espalda. Terminada la ceremonia, la pareja se ha subido en un coche clásico para poner rumbo al convite, donde han podido brindar y festejar su gran día.

Discretos

Pese a que los dos son conocidos debido a sus trabajos, pues Matías es presentador de deportes en Informativos Telecinco y Claudia forma parte del plantel de El programa de Ana Rosa, siempre han destacado por su discreción. De hecho, ni siquiera en sus redes sociales tienen fotografías en las que aparecen juntos, algo que quizás cambie ahora que han formalizado su relación.

Claudia Collado trabaja como reportera en 'El progrma de Ana Rosa'. (instagram.com/colladoclaudia)

Sobre sus planes de futuro poco se sabe, aunque todo apunta a que acabarán formando una familia. Al menos esos son los deseos del presentador, que está deseando ser padre. Una realidad que ha comentado cada vez que ha hablado con la prensa, llegando a desvelar a las cámaras de Europa Press que: “Claudia se enfada y me dice, ‘deja de decir que quieres ser padre’. Pero es que quiero ser padre, ¿qué le voy a hacer? Así que ojalá que la cosa funcione y vaya bien porque me encantaría ser padre pronto. Pero eso no se elige”.

