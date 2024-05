Dan Schneider fue acusado de abuso por actriz de “All That”: le mostró pornografía y tuvieron sexo telefónico

Lori Beth Denberg reveló experiencias traumáticas con Dan Schneider durante su adolescencia en Nickelodeon (Getty Images)

Lori Beth Denberg rompió el silencio y acusó al creador de éxitos de Nickelodeon, Dan Schneider, de comportamiento inapropiado cuando ella era una joven actriz adolescente en el programa All That. En una reveladora entrevista con Business Insider, Denberg, ahora de 48 años, detalló una serie de presuntos incidentes que tuvieron lugar durante las cuatro temporadas que protagonizó el popular show entre 1994 y 1998.

Uno de los episodios más perturbadores que relató ocurrió alrededor de su cumpleaños número 19 en 1995. Denberg afirmó que Schneider, quien fungía como escritor principal del show, la citó en privado y procedió a mostrarle videos pornográficos en su computadora, culminando con uno en el que una mujer practicaba sexo oral a un burro. “Sentí que esa fue la primera vez que abusó de mí”, expresó la actriz.

Lori Beth Denberg, exestrella de Nickelodeon, alegó abuso por parte de renombrado creador de programas (Eric Vitale/Getty Images)

Si bien Lori Beth inicialmente valoró el aparente apoyo de Schneider cuando este la defendió de un reclamo sobre su aumento de peso, pronto su relación tomó un rumbo turbio e inapropiado. Según el testimonio de Denberg, su vínculo con el entonces guionista, una década mayor que ella, se volvió sexual cuando rondaba los 19 años.

Detalló que Schneider solía mantener conversaciones de índole sexual con ella por teléfono, incluyendo un presunto incidente de sexo telefónico. Denberg también aseguró que pasaba noches en casa de Schneider, donde ambos se daban masajes mutuos mientras él reproducía material pornográfico en su computadora.

Dan Schneider enfrenta acusaciones serias por parte de Lori Beth Denberg por incidentes durante los 90 (Matt Sayles/Invision/AP)

En otra ocasión, Lori Beth Denberg relató que Dan Schneider la forzó a ocultar un arma bajo su falda cuando fueron detenidos por un oficial de policía durante un trayecto en auto. El escritor de TV habría aprovechado que el agente lo reconoció de su papel en la serie Head of the Class para presentarle a la joven. “No podía yo ser más inocente”, explicó respecto a su situación en ese momento. “No podía ser más vulnerable”.

La exempleada de Nickelodeon describió la dinámica con Schneider como “una amistad abusiva y extraña”, marcada por un desequilibrio de poder. Contó que una noche, luego de una apuesta sobre quién resolvía más respuestas del programa Jeopardy!, Schneider supuestamente la manoseó y besó sus pechos cuando ella resultó ganadora.

La actriz de Nickelodeon describe cómo intentó proteger a Amanda Bynes de la influencia dañina de Schneider (Nickelodeon)

No pudo ayudar a Amanda Bynes

Más allá de los presuntos incidentes íntimos, la mujer también hizo un llamado a que se reconocieran los abusos que sufría el equipo a manos de Schneider. En ese sentido, reveló que él solía tener arrebatos de ira impredecibles en el set, humillándolos públicamente en reiteradas ocasiones.

Pese a la amarga experiencia que tuvo con Schneider, Lori Beth Denberg no pudo rechazar la invitación que le hizo Amanda Bynes un año después de abandonar All That en 1998. La joven estrella le pidió que visitara el set de su nuevo proyecto, El show de Amanda, y aunque Denberg anhelaba no volver a toparse con el escritor, su aprecio por Bynes pesó más.

"Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV" es una docuserie sobre las acusaciones contra Dan Schneider y más figuras de Nickelodeon (Investigation Discovery)

Denberg llevaba tiempo inquieta por el trato que Schneider dispensaba a su pequeña compañera, quien a los 10 años se había sumado al elenco de la tercera temporada de la serie. Denberg presenció cómo en el primer día de grabación de Bynes, Schneider realizó cambios de última hora en su guion, alterando emocionalmente a la actriz infantil.

Aunque Denberg la reconfortó, también confrontó a Schneider advirtiéndole que no podía modificar así las líneas de “una niñita”, a lo que él supuestamente respondió con arrogancia: “Hago lo que me da la gana”.

La actriz aseguró haber expresado su preocupación por el trato que Schneider daba a la joven estrella cuando visitó el set en 1999. Denberg notó a Bynes, entonces de 13 años, luciendo demacrada y agotada, situación que atribuyó al escritor. “Sentí que intenté ayudarla, ayudar a Amanda, y no pude”, admitió.

Bynes, de 13 años, protagonizó "El show de Amanda" y era una de las actrices infantiles más reconocidas de la época (Instagram/@rlamandabynes)

Sin embargo, pese a plantear sus inquietudes al entonces presidente de Nickelodeon Albie Hecht y al coproductor Brian Robbins, Denberg sintió que sus advertencias cayeron en oídos sordos. Incluso afirmó haber sido vetada del rodaje de The Amanda Show por los ejecutivos tras su queja.

Nickelodeon finalmente cortó lazos con Dan Schneider en 2018 luego de una investigación interna que lo encontró verbalmente abusivo, aunque no halló evidencia de conducta sexual inapropiada. Denberg expresó indignación porque los ejecutivos no actuaron antes para proteger a los empleados que sufrían “abuso y maltrato” por años a manos de Schneider.

Dan Schneider se defiende de las acusaciones, describiéndolas como "exageradas y falsas" (Investigation Discovery)

La actriz, quien aún ejerce su profesión, decidió romper su silencio con la esperanza de que otros se sintieran seguros de denunciar. “Hay cosas correctas e incorrectas, verdaderas y falsas”, sentenció sobre las acusaciones contra el productor de programas para Nickelodeon.

“Como he dicho antes, hubo momentos, sobre todo en los primeros años de mi carrera, en los que cometí errores y mostré un juicio pobre como líder”, fue la respuesta de Schneider ante las acusaciones que considera “salvajemente exageradas y falsas” en la mayoría de casos. “Si lo hice con respecto a Lori Beth, le pido sinceras disculpas. Pero no puedo disculparme por cosas que no hice”.