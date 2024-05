La inédita foto de Jennifer Lopez cuando era bebé y el emotivo mensaje para su mamá

Jennifer Lopez compartió una foto de bebé con su madre Guadalupe en redes sociales por el Día de la Madre. (Créditos: Instagram/@jlo)

En una reciente publicación de redes sociales, la reconocida artista Jennifer Lopez compartió una nostálgica fotografía junto a su madre, Guadalupe, con motivo del Día de la Madre. En el emotivo mensaje, Lopez expresó su creciente apreciación por los sacrificios y el apoyo brindado por su madre a lo largo de su vida.

“Feliz día de las madres a mi mami. Conforme pasan los años, me doy cuenta más y más de los sacrificios que hiciste por ti misma y tus sueños para darnos la oportunidad y fuerza de vivir los nuestros”, escribió la estrella en su post de Instagram, afirmando su amor incondicional y gratitud hacia su madre.

JLO, que está casada con Ben Affleck, agregó: “Te quiero y te acepto tal y como eres. Te agradezco todas las canciones que cantabas, los bailes en el salón y todas las historias que contabas, en las que yo estaba pendiente de cada palabra y luego lloraba de risa al ver cómo las contabas”.

Lopez también expresó su agradecimiento por el optimismo que su madre le ha transmitido. Mencionó cómo la valentía y la fortaleza de su madre, además de su resiliencia, se han arraigado en su ser, expresando su eterna gratitud por los momentos felices compartidos, así como por los desafíos inevitables que han enfrentado juntas.

“Constituyen nuestra vida y nuestra relación, y no me gustaría que fuera de otro modo”, agregó sobre las dificultades que han tenido que pasar en su relación de madre e hija. “Te quiero tal y como eres. Para siempre, Jennifer”, escribió al final de su publicación.

Jennifer Lopez y sus proyectos cinematográficos

Además de celebrar esta relación maternal, Lopez también compartió reflexiones sobre su estado físico actual, describiéndose en la “forma más delgada” que ha estado nunca. Esto último viene como resultado de su reciente papel en la adaptación cinematográfica del musical Kiss of the Spider Woman.

Este proyecto no solo representó un desafío profesional para la actriz, sino que también la llevó a alcanzar una condición física óptima, describiéndose a sí misma como en “forma de combate”, luego de haber realizado varias actividades físicas.

“Acabo de terminar una película llamada ‘Kiss of the Spider Woman’, donde hubo tanto canto como danza, lo que fue igualmente emocionante y agotador”, compartió Lopez en el programa Live! with Kelly And Mark.

El film, dirigido por Bill Condon, se basa en la novela homónima de 1976 de Manuel Puig, que narra la historia de dos prisioneros que establecen un vínculo a través de fantasías de películas basadas en una de sus complicadas vidas.

Este papel representa para Lopez uno de los más desafiantes de su carrera, marcando un hito más en su extenso y variado camino profesional. El proyecto, que también cuenta con Diego Luna entre su elenco, aún no tiene una fecha de lanzamiento anunciada.

Además de este proyecto, la cantante y actriz también está a la espera de su próxima película con Netflix. Lopez protagonizará Atlas, un nuevo film del género ciencia ficción que se estrenará el 24 de mayo y que buscar repetir el éxito que tuvo La madre, su previa colaboración con la “N” roja.

En esta aventura espacial, Lopez interpreta a una asesina que se pierde fuera de la Tierra, abordando la compleja relación entre humanos y tecnología a través de una trama llena de acción y dilemas morales sobre inteligencia artificial.

El elenco del largometraje también incluye a otras estrellas de televisión y el cine como Simu Liu de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Sterling K. Brown de This is Us y Mark Strong de Kingsman: El servicio secreto.