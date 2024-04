Herederos de Tupac Shakur amenazaron con demandar a Drake por recrear su voz con IA

La familia de Tupac Shakur exige la eliminación inmediata de la canción de todas las plataformas dentro de las próximas 24 horas. (composición/REUTERS/AP)

Los herederos de Tupac Shakur han enviado una carta de cese y desista a Drake tras el lanzamiento de su reciente canción “Taylor Made Freestyle”, donde se alega el uso no autorizado de una versión generada por inteligencia artificial (IA) de la voz del fallecido rapero Tupac.

Esta polémica pista descrita como una ‘tiradera‘ o ‘diss track’ en contra de Kendrick Lamar fue lanzada el viernes 22 de abril. La voz de Snoop Dogg que aparece en la canción también fue creada con IA, según indicaron los productores, aunque este aparentemente sí habría estado informado del hecho.

En la carta, presentada por el abogado Howard King y que Billboard destacó en un informe exclusivo, se exige a Drake retirar el tema de circulación dentro de las próximas 24 horas bajo amenaza de llevar a cabo acciones legales ante la justicia californiana. El documento acusa a Drake de “violación flagrante” de los derechos del patrimonio de Shakur y de afectar el legado “de uno de los artistas de hip-hop más grandes de todos los tiempos”.

El tema "Taylor Made Freestyle" que lanzó Drake es una 'tiradera' dirigida a Kendrick Lamar, y presenta también la voz de Snoop Dogg modelada por IA. (Créditos: EFE/ Nina Prommer)

“La familia está profundamente consternada y decepcionada por el uso no autorizado de la voz y la personalidad de Tupac”, indicó el texto redactado por King. “Los administradores de su patrimonio nunca darían su aprobación para este uso”, alegó el abogado.

Drake lanzó “Taylor Made Freestyle” no a través de las plataformas de streaming habituales donde se generan regalías, sino como un video en redes sociales. No obstante, ello no ha impedido que el tema genere una amplia audiencia y cobertura mediática. La implicación del uso de la voz de Tupac en una letra que ataca a Kendrick Lamar, reconocido admirador y amigo de la familia del rapero, ha añadido tensión al debate.

Por su parte, la carta de King también alude a la polémica en torno a los derechos de autor que involucran a modelos IA de lenguaje que son entrenados con obras protegidas sin el adecuado consentimiento o crédito. La defensa legal de los Shakur hizo un llamado para que se aclare cómo se creó este “clon” de la voz de Tupac, demandando a su vez detalles sobre el proceso y los responsables detrás de este trabajo.

La familia acusa a Drake de una "violación flagrante" de los derechos del patrimonio de Tupac y de dañar su legado (Créditos: Pat Johnson/Shutterstock)

Cabe mencionar que el propio Drake ya había lidiado previamente con un caso similar, y él también había llamado la atención en contra del uso indiscriminado de su voz.

“Usted personalmente conoce bien tanto los derechos de publicidad y las leyes que los protegen; y también sabe del daño que las suplantaciones no autorizadas de AI puede causar a los artistas”, argumenta la carta que también fue citada por la revista Rolling Stone.

“Recientemente, sin duda con su aprobación y posiblemente incluso a petición suya, su discográfica retiró una imitación muy publicitada de usted y The Weeknd. Y se hizo con una gran cobertura informativa que destacaba lo perjudicial que era para ti”, comunicó.

Mientras la industria musical espera ver si este ‘cese y desista’ escala a una demanda legal completa, este caso podría sentar un precedente sobre cómo las leyes de derechos de autor y derechos de publicidad se aplican en la era de la inteligencia artificial. Tanto la familia de Tupac y como el entorno de Drake no han emitido comentarios adicionales al momento.